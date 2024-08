Google Chrome facilita l'accesso a password salvate da più dispositivi

Google offrirà ai propri utenti la possibilità di accedere a Chrome con quella che definisce come un’esperienza di navigazione personalizzata.

A livello pratico, ciò si traduce con la possibilità di accedere a password e preferiti semplicemente effettuando l’accesso dal proprio account Google su browser. La procedura dovrebbe eliminare il passaggio aggiuntivo relativo all’attivazione della sincronizzazione. La nuova implementazione è destinata agli utenti Windows e Android, visto che su iOS questo sistema di autenticazione è già disponibile dall’anno scorso.

Per evitare una presenza un po’ troppo invasiva sul browser, Google ha fatto comunque sapere che, per avere a disposizione cronologia e schede aperte è necessario accettare un ulteriore passaggio.

Chrome vuole rendere più “fluido” il passaggio tra dispositivi

Nell’annuncio relativo a questa implementazione, la product manager di Chrome Claire Charron ha commentato “Al giorno d’oggi gli utenti si aspettano di dover semplicemente effettuare il login per accedere ai propri contenuti e di doversi disconnettere per tenere gli stessi al sicuro“. Per Charron, l’impegno degli sviluppatori è concentrato sul fare progressi nel contesto della sincronizzazione, in modo che gli utenti abbiano libertà di movimento tra i vari dispositivi di cui sono in possesso.

Pur volendo favorire la comodità, per la compagnia di Mountain View la sicurezza resta una priorità assoluta, come dimostrato da diverse iniziative mirate. A tal proposito, giusto qualche giorno fa, il browser ha potuto giovare di nuove implementazioni mirate a ridurre i rischi legati a infostealer e altri malware. Anche per quanto riguarda gli avvisi di sicurezza, nel corso di questa estate, Big G ha lavorato per offrire un servizio sempre più soddisfacente agli utenti.