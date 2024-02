Google, condividere le password in famiglia sarà molto più semplice

L’obiettivo di Google di puntellare tutti i settori in cui mette le mani, è chiaro a tutti ormai da tempo. Il colosso americano tende ad aggiornare tutte le sue piattaforme, applicazioni e funzionalità, così da restare sempre sul pezzo e non prestare il fianco alla concorrenza. L’ecosistema di Google è perfettamente sviluppato per la condivisione dei contenuti in famiglia, proprio come in molti ormai ben sanno.

Google offre un elenco completo di funzionalità usando un gruppo Famiglia: si può condividere un metodo di pagamento, un abbonamento Google One e molto altro ancora. Durante la giornata di ieri però la celebre società di Mountain View ha annunciato un’ulteriore novità.

Google aggiorna Password Manager: si possono condividere in famiglia nomi utente e password

La notizia sembrava essere già nell’aria ma il tutto è stato confermato ufficialmente dall’unica parte in causa, ovvero Google. Password Manager finalmente permette agli utenti di condividere in maniera sicura i nomi utente e le password con altri utenti del proprio gruppo familiare.

Come fa a sapere l’azienda mediante uno dei suoi comunicati, condividere delle password non è mai stato così facile ma soprattutto sicuro.

Non sono arrivati molti approfondimenti in merito alla questione, ma il tutto ha assunto caratteri ancora più interessanti da quando un utente su X si era già accorto della funzione. A quanto pare, dando anche uno sguardo alle indiscrezioni sul web, tutto sarà possibile mediante un semplice tasto “Condividi“.

Oltre a una condivisione più comoda delle password, Google ha anche rivelato un metodo più semplice e diretto per accedere al controllo dei figli da parte dei genitori. Questi ultimi infatti ora possono cercare “controllo genitori” nella ricerca di Google per dare uno sguardo a tutti gli account su cui vigilano. Sempre da lì, si potrà accedere anche ai collegamenti alle impostazioni di ogni profilo controllato.