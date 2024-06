Google dice addio alla funzionalità di scorrimento infinito

La funzione relativa allo scorrimento infinito sul motore di ricerca di Google è destinato a scomparire.

Attivata su mobile a ottobre 2021 e desktop a dicembre 2022, questa modalità di lettura delle SERP va di fatto a offrire i risultati di ricerca in una sola lunga pagina, che si carica gradualmente con lo scorrimento dell’utente. Secondo quanto riportato dal sito Gigazine, questo modo di esplorare i risultati di ricerca verrà accantonato da Google tornando alla suddivisione in pagine ben distinte.

In realtà, big G aveva già palesato le sue intenzioni di fare un passo indietro, con l’interruzione di questa modalità da desktop già a luglio 2024. Da computer, infatti, alla fine della prima pagina è da tempo proposto un bottone che parla di Ricerche correlate, utilizzabile per passare a quella che di fatto è la seconda pagina.

Stop allo scorrimento infinito su Google anche da mobile: ecco perché questa scelta

L’implementazione dello scorrimento infinito era stata una svolta decisa nelle ricerche di Google. Per il motore di ricerca, questa modalità avrebbe dovuto fornire risultati di ricerca più rapidamente agli utenti.

Nonostante ciò, come affermato dall’azienda stessa al sito Search Engine Land, questa scelta non si è rivelata azzeccata. Secondo le analisi di Google, il caricamento automatico e continuo dei risultati non ha aumentato in modo significativo la soddisfazione degli utenti, portando la compagnia a fare un passo indietro.

Questa novità non è di certo l’unica di questo periodo nel contesto del motore di ricerca per eccellenza. A tal proposito, per esempio, Google sembra essere intenzionata a integrare in modo sempre più concreto l’Intelligenza Artificiale nel contesto delle ricerche online, con il chiaro intento di mantenere alta la soddisfazione dei tanti utenti.