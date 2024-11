Google dice basta agli annunci politici YouTube in UE

Google ha preso una decisione alquanto drastica, smettendo di pubblicare annunci pubblicitari di carattere politico su YouTube nel contesto dell’Unione Europea.

La mossa del colosso di Mountain View è stata annunciata attraverso il blog The Keyword e risulta una risposta diretta alla nuova norma UE che, a detta di Google propone “Nuove sfide operative significative e incertezze legali per gli inserzionisti” con obiettivi politici.

Secondo la compagnia, il regolamento promosso in UE presenta una definizione eccessivamente ampia di ciò che è una pubblicità di carattere politico. Le linee guida operative, a quanto pare, saranno disponibili non prima di ottobre 2025, ovvero quando le nuove regole entreranno in vigore.

Stop spot politici su YouTube: l’ultimo capitolo della lunga sfida tra Google e UE

In questo clima di incertezza, Google ha deciso di non correre rischi. L’azienda ha dunque affermato che gli annunci pubblicitari politici a pagamento non saranno consentiti su YouTube nell’UE. Nonostante si tratti di una mossa forte, non è una novità assoluta per la compagnia. Mosse simili sono già state adottate in paesi come Brasile, Canada e Francia.

Negli ultimi anni, Google e le sue piattaforme pubblicitarie sono state più volte messe sotto la lente d’ingrandimento dal governo europeo. L’azienda è stata coinvolta in diverse procedure per il proprio apparato pubblicitario, riuscendo in molti casi ad evitare sanzioni. La compagnia ha dovuto fare anche i conti con un’indagine dell’antitrust durata ben 7 anni, per poi andare incontro a una sanzione da 2,4 miliardi di euro.

L’ultimo capitolo di questa lunga querelle è datato solo poche ore fa, quando Google ha effettuato un test, omettendo temporaneamente i risultati degli editori impegnati nell’ambito delle notizie dal proprio motore di ricerca.