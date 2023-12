Google Discover introduce scheda con articoli che sono piaciuti

Alla fine del 2020, Google Discover ha introdotto un pulsante “like” (a forma di cuore) sugli articoli che gli utenti reputano interessanti. Adesso, Big G ha deciso di inserire una nuova sezione è possibile ritrovare in modo semplice tali articoli, tutti raggruppati insieme. Il pulsante “mi piace” è stato lanciato come un modo per fornire feedback sui suggerimenti di Discover. Questo tasto ha sostituito il precedente indicatore “più o meno”, introdotto nel 2018. Fino a poco tempo fa Google permetteva agli utenti di visualizzare tutti gli articoli piaciuti, ma questa era inclusa in “My Google Activity” (funzionalità rimossa negli ultimi mesi). Per risolvere tale problema, l’azienda di Mountain View ha ora deciso inserire la scheda “piaciuti” alla pagina “Interessi” di Discover.

Google Discover: come funzionano le nuove schede della pagina Interessi

Per accedere alla pagina degli Interessi, basta toccare l’icona dedicata (Pagina salvata) presente nella barra inferiore dell’app di Google oppure inserire l’indirizzo https://www.google.com/interests/liked sulla barra degli URL di Chrome. La pagina è molto semplice e presenta tre schede: Salvate, Mi piace aggiunto e Argomento seguito. La prima era già esistente e mostra gli articoli di Ricerca e Discover aggiunti ai segnalibri. L’ultima riguarda invece le “ricerche che l’utente sta seguendo” con la possibilità di ricevere notifiche. La scheda “Mi piace aggiunto” offre una griglia di tutti gli articoli e video di YouTube che sono piaciuti in Google Discover. Ogni scheda presenta l’immagine di copertina, il titolo e il dominio.

Le schede “Salvate” e “Mi piace aggiunto” sono molto simili tra loro. Presumibilmente Google desidera che gli utenti utilizzino la prima scheda come servizio “read-it-later” (lo leggo dopo). Questa offre raccolte e supporto per il salvataggio di immagini, ma anche elenchi in Maps. In un prossimo futuro è possibile che le due schede vengano fuse insieme. Ciò renderebbe sicuramente più semplice e meno confusionaria la gestione delle schede da parte degli utenti.