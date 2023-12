YouTube ora mostrerà visualizzazioni e like visibili in tempo reale

La vasta operazione da parte di Google che riguarda gli aggiornamenti per le sue piattaforme principali, continua ad avere luogo. L’ultima fase di questo 2023 è infatti dedicata soprattutto a YouTube, dove il colosso americano ha scelto di modificare i contatori riguardanti le visualizzazioni e il numero di “Mi piace“.

La volontà da parte del colosso è quella di aggiornare questi numeri in maniera automatica ogni volta che viene visualizzato un video o che quest’ultimo riceve un like. Attualmente infatti gli utenti che guardano un filmato su YouTube, non vedono aggiornarsi in tempo reale il contatore delle visualizzazioni.

La stessa cosa avviene per il numero di “like” messi: si potrà notare il cambiamento del contatore aggiungendo di proprio pugno un “Mi piace”, ma non si potrà avere un riscontro live dell’eventuale “like” da parte di altri utenti in giro per il mondo. Con il nuovo aggiornamento, ci sarà però un cambiamento che comporterà anche l’aggiunta di una nuova animazione.

Ci saranno infatti dei contatori di numeri che scorreranno, indipendentemente dal video che potrà essere in pausa o in riproduzione. L’animazione inoltre verrà riprodotta anche se si passa a un’altra app e poi si ritornerà su YouTube.

YouTube inserisce i contatori “real time” per views e like ma qualcuno già storce il naso

YouTube mostre dei nuovi riquadri, a detta di alcuni utenti, di colore rosso. All’interno le visualizzazioni e i “Mi piace” si aggiorneranno in tempo reale, con un movimento continuo. Qualcuno ha riferito di essere stato colto di sorpresa da questo nuovo aggiornamento, che avrebbe comportato però un calo dell’attenzione sul filmato in riproduzione. Addirittura il desiderio in alcuni casi sarebbe stato quello di ritornare alla vecchia versione.

Alcuni esperti del settore ritengono infatti che tale novità distragga per davvero e che non sia affatto un vantaggio. Staremo a vedere prossimamente quali saranno i risvolti.