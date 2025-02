Google Docs: nuove funzioni per personalizzare immagini di copertina

Se Google Docs adotta da anni immagini di copertina per i documenti degli utenti da anni, la compagnia di Mountain View sta lavorando per migliorare questo aspetto.

Ora gli utenti possono aggiungere immagini di copertina non più solo caricando un file dal computer locale, ma usando diversi altri canali. Tra le diverse opzioni, ora è possibile utilizzare la ricerca Web, Google Drive, Google Foto o agire direttamente da un URL che corrisponde all’immagine desiderata.

A queste si aggiunge una libreria di contenuto stock, con 100 nuove immagini che l’utente può utilizzare immediatamente. I file presenti spaziano in diverse categorie, dall’astratto all’arte fino al cibo.

Immagini di copertina su Google Docs: è una piccola rivoluzione

Le immagini di copertina sono disponibili solo in modalità senza pagina. Ciò permette all’immagine di estendersi su tutta la larghezza del documento. Per abilitare la modalità senza pagina è necessario andare in File – Imposta pagina – Senza pagina oppure selezionare Formato – Passa al formato senza pagina.

Una volta che questa modalità è attiva, l’utente è in grado di fare clic sul chip dell’immagine di copertina nella parte superiore del documento.

Le novità per gli utenti Google Docs non finiscono qui. Gli sviluppatori hanno anche creato un’opzione per poter creare immagini di copertina attraverso Google Gemini. Per fare ciò è sufficiente cliccare sull’immagine di copertina e, dalla parte superiore di un documento verrà creato un contenuto temporaneo. Qui l’utente può scegliere se caricare un file o creare un’immagine da zero grazie all’AI di Google.

Queste novità sono ancora in fase di distribuzione e, come sottolineato da Google, potrebbero essere necessario più di 15 giorni prima che tutti gli utenti possano visualizzare le novità. Le integrazioni sono disponibili per tutti, dagli abbonati a Workspace fino ai singoli account personali di Google.