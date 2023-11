Google Drive perde i file memorizzati da maggio 2023: cos'è successo

Un numero crescente di utenti Google Drive ha segnalato un problema sconcertante: i loro file appaiono improvvisamente scomparsi, con lo stato del servizio di storage cloud che sembra essere tornato indietro nel tempo fino a maggio 2023. Uno dei primi utenti a sollevare la questione, ha affermato che Drive sembra perdere i file memorizzati nel corso del tempo da 6 mesi a questa parte. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che la cronologia dell’attività su Drive non mostra alcun cambiamento, visualizzando operazioni effettate dall’utente lo scorso maggio.

Il Cestino del servizio di storage cloud, inoltre, è completamente vuoto dal momento che non risulta richiesta la cancellazione di alcun file. La problematica è oggetto di diverse segnalazioni, anche da parte di utenti che non hanno mai condiviso o sincronizzato i loro file con altri soggetti.

Perdita dei file su Google Drive: l’azienda ha acceso un faro sull’accaduto

Al momento Google non sembra ancora aver preso una posizione ufficiale sulla vicenda, almeno pubblicamente. Tuttavia, un utente ha riportato una risposta ricevuta dal supporto tecnico dell’azienda che conferma l’esistenza della problematica e spiega come l’accaduto sia al momento oggetto di un’attenta investigazione.

Nel messaggio di supporto, Google riconosce che l’utente non è l’unico colpito dal comportamento anomalo su Drive. Gli ingegneri dell’azienda stanno inoltre indagando sulle cause del problema ma non è al momento possibile condividere una data di risoluzione dell’incidente.

L’unico consiglio diretto agli utenti, è quello di non apportare modifiche alla cartella radice di Google Drive e in generale ai dati memorizzati, lasciando il tempo agli ingegneri Google di comprendere la natura dell’evento in modo da porvi rimedio nel più breve tempo possibile.

Il cloud, almeno quello tradizionale, non è sinonimo di storage sicuro

Ancora una volta, l’incidente occorso in casa Google dimostra come il cloud tradizionale non possa e non debba essere considerato come una soluzione per la memorizzazione dei dati esente da qualunque tipo di problema. Lo schema di backup 3-2-1 suggerisce che almeno una copia dei dati sia conservata offsite, ovvero fuori dal perimetro aziendale. Ma quella che si conserva sul cloud non deve assolutamente essere l’unica copia dei dati. Situazioni di perdite di dati o temporanea inaccessibilità degli stessi possono comunque verificarsi.

L’italiana Cubbit, ad esempio, permette di creare un backup anti-ransomware del NAS e di qualunque dato memorizzato in locale con una soluzione geo-distribuita, che punta sulla sovranità digitale e sul controllo dei dati, che azzera la possibilità di perdere i dati grazie all’object locking e al versioning. Un approccio che oggi manca completamente all’appello con i provider di servizi cloud storage tradizionali.

Nel caso di Google Drive, il consiglio è quello di usare il servizio Takeout per creare una copia completa dei dati memorizzati sul cloud dell’azienda di Mountain View.