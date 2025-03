Google Drive potrebbe migliorare di molto la gestione dei video

Google Drive è una piattaforma usata da milioni di utenti per archiviare i file: una funzione semplice, che lo strumento gestisce in modo ineccepibile.

Di recente però, la compagnia di Mountain View ha deciso di proporre nuove soluzioni per rendere tale servizio sempre più avanzato. Se nello scorso ottobre parlavamo di un nuovo lettore video integrato integrato in Google Drive, ora la compagnia sembra avere in mente di sviluppare ulteriormente questo aspetto.

Grazie agli esperti di Android Authority e alla loro analisi del codice presente nella build 2.25.110.0 dell’app Google Drive per Android, sono stati individuati alcune informazioni interessanti.

Accedendo al codice e modificando lo stesso, è stato infatti possibile attivare una nuova versione del suddetto lettore. Secondo quanto emerso, i controlli potrebbero essere l’aspetto più interessato dal potenziale aggiornamento.

Invece di ingombrare lo schermo con una sovrapposizione, i pulsanti play/pausa, salta e riavvolgi, Drive dovrebbe proporre delle icone più pulite e ordinate, offrendo anche alcune opzioni finora inedite.

Il lettore video di Google Drive pronto a un salto di qualità?

A quanto pare, l’interfaccia di Google Drive potrebbe presto integrare nuovi strumenti per la gestione dei video, per offrire maggior controllo agli utenti per aspetti come sottotitoli, velocità di riproduzione e modalità a schermo intero.

Le nuove opzioni, abbinate a un design dell’interfaccia più raffinato, potrebbero dimostrare come il lettore video di Drive è finalmente diventato “adulto” ed è paragonabile ad app specifiche.

Come avviene sempre in questi casi non è dato sapere se e quando Google darà concretezza a quanto individuato nel codice. Di certo, l’azienda sta dimostrando di nutrire grande interesse verso questo strumento. Per esempio, giusto qualche mese fa, è stata introdotta una nuova funzionalità per migliorare in modo automatico le scansioni dei documenti.