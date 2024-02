Anno dopo anno, dispositivo dopo dispositivo, Google sta costruendo un vero e proprio ecosistema. Questo conta smartphone, smartwatch, auricolari Bluetooth, device per la sicurezza e router, tutti in grado di comunicare perfettamente tra di loro, in modo semplice e immediato. Tra gli ultimi prodotti presentati c’è anche il Pixel 8 Pro, camera-phone top di gamma che può contare su diverse funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Oggi lo trovi in offerta su Amazon a 949€, spedizione compresa. Un ottimo prezzo.

A proposito di sconti, di seguito trovi un elenco di quelli attualmente disponibili su Amazon. Un consiglio? Farsi sfuggire il Pixel Watch 2 a 299,90€ potrebbe rivelarsi un errore.

L’ecosistema Google è più ricco e affidabile che mai: ecco i prodotti di Big G in offerta oggi su Amazon

Google Pixel 8 Pro (Nero ossidiana)

Il Pixel 8 Pro è uno dei migliori smartphone oggi sul mercato per scattare foto e girare video di qualità. Ma il comparto fotografico non è tutto: spiccano il display AMOLED Super Actua da 6,7″ con refresh rate adattivo fino a 120Hz e le feature AI sviluppate proprio da Big G.

Google Pixel 8 Pro (Verde cedro) Pixel Buds Pro

Il bundle è molto allettante perché, oltre allo smartphone sopradescritto, include anche gli auricolari Pixel Buds Pro.

Google Pixel 8 (Rosa)

Rispetto al fratello maggiore, il display è leggermente più piccolo (6,2″), ma la qualità resta la stessa (c’è anche il refresh rate fino a 120 Hz). Anche in questo caso il motore è il chip proprietario Google Tensor G3, alla base anche delle feature AI. A questo prezzo è un vero affare.

Google Pixel Watch 2 (Nero)

Il Pixel Watch 2 è il partner perfetto per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Include anche utilissime funzioni di emergenza, come il rilevamento di cadute e la condivisione in tempo reale della posizione in caso di incidenti o altre situazioni critiche.

Google Pixel 7a

Solo 399€ per uno smartphone di fascia media che però garantisce una vera esperienza Android. Del resto, si parla di un dispositivo creato totalmente da Google. Sia sull’hardware che sul software c’è la firma di Big G.

Google Pixel Buds Pro

Cancellazione adattiva del rumore, doppio della larghezza di banda per chiamate ancora più nitide, driver da 11 mm personalizzati e Google Assistant integrato. I Pixel Buds Pro sono auricolari wireless davvero completi.

Google Pixel Buds A

Qualche compromesso da accettare (rispetto ai Buds Pro), ma prezzo nettamente più basso: solo 89€ per gli auricolari Bluetooth che comunicano alla perfezione sia con i Pixel che con gli altri smartphone e tablet Android.

Google Nest Wi-Fi 6E Pro

Nella confezione sono inclusi due router con supporto allo standard Wi-Fi 6E, fino a due volte più veloce del Wi-Fi 6. Ogni router fornisce 120 metri quadrati di copertura stabile e costante.

Google Nest Cam (con cavo)

Questa videocamera di sicurezza tiene tutto sotto controllo 24/7 e informa l’utente di qualsiasi attività. La cam è in grado di distinguere animali e persone e invia gli avvisi nell’app Google Home. Tramite la stessa app è possibile controllare quello che succede: il video trasmesso in diretta è in risoluzione Full HD.

Google Nest Cam – Videocamera di sicurezza interna ed esterna

Questa cam invia un avviso se rileva movimenti, persone, animali selvatici o veicoli (è possibile scegliere quali avvisi ricevere). La si può installare sia all’interno che all’esterno ed è alimentata a batteria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.