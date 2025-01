Google e l'aggiornamento disastroso del vecchio Pixel 4a

Google ha sorpreso tutti lanciando un nuovo e inaspettato aggiornamento per Pixel 4a.

Il dispositivo in questione non ha ricevuto alcun tipo di upgrade a partire da agosto 2023 e, almeno fino a poche ore fa, sembrava un prodotto ormai abbandonato dall’azienda di Mountain View.

A quanto pare, i possessori di tali telefoni hanno ricevuto nelle scorse ore delle e-mail in cui sono stati aggiornati di un imminente aggiornamento, una nuova build che dovrebbe migliorare la stabilità della batteria, andando in realtà a causare un vero e proprio disastro. Come ovvio, non vi sono speranze di vedere Android 14 su Pixel 4a o altre funzionalità avanzate.

Secondo i messaggi di posta elettronica, l’aggiornamento in questione verrà distribuito dalla giornata di domani, 8 gennaio 2025.

Pixel 4a aggiornati: una brutta sorpresa per i possessori dello smartphone

Stando alla documentazione e a quanto trapelato, la nuova build potrebbe non portare solo effetti positivi, anzi. In alcuni dispositivi si parla di un impatto negativo sulla durata della batteria, sulla velocità della ricarica e persino su percentuali di caricamento mostrare che sembrano non risultare attendibili.

Va detto che questi eventi si verificano solo su alcuni Pixel 4a e, nel caso ciò avvenga, Google si è detta disponibile a sostituire le batterie dei telefoni colpiti da questo “effetto collaterale”. Va comunque puntualizzato come le sostituzioni interessano solo alcuni paesi (ovvero Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Germania, Singapore e India). In alternativa, la compagnia offre rimborsi da 50 dollari o coupon per Google Store da 100 dollari.

Google ha storicamente ricevuto elogi per il supporto software dei suoi dispositivi, ma questo recente problema potrebbe minare la fiducia degli utenti. L’azienda dovrà affrontare questa situazione tempestivamente per evitare di alienare la propria base di clienti.

Di recente la compagnia ha accontentato i possessori di Pixel integrando il limite di ricarica all’80%, una nuova funzione che ha però ben presto palesato un fastidioso limite.