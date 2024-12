Google Foto: arriva un nuovo strumento per editing rapido

L’editing fotografico è una pratica ormai comune, soprattutto per quanto concerne gli scatti effettuati con lo smartphone inviati poi ad amici o familiari.

In questo contesto esistono diverse app molto valide per Android. Nonostante ciò, le operazioni di modifica non potrebbero risultare così facili e immediate, a meno che l’utente non abbia già dimestichezza con lo strumento in uso.

Google Foto sembra voler andare incontro proprio verso la fetta d’utenza che desidera modificare le proprie foto in tempi record e senza funzioni troppo difficili da padroneggiare. Proprio per questo motivo, la compagnia di Mountain View sembra essere in procinto di lanciare una nuova funzionalità chiamata Quick Edit.

Stando a quanto riportato dal sito Phone Arena, una finestra finora mai vista dovrebbe aprirsi nel momento in cui l’utente sta per inviare uno scatto fotografico attraverso i pulsanti di condivisione. Secondo le prime segnalazioni, Quick Edit appare solo su alcuni smartphone e solo quando viene selezionata una singola foto.

Quick Edit permette rapide modifiche con pochissimi tocchi sul display

Quick Edit sembra una soluzione basilare, in grado di effettuare pochi tipi di interventi ma offrendo la massima accessibilità possibile.

Si parla di ritaglio, molto simile a quanto già proposto dall’app base, e di poche altre correzioni rapide, tutte effettuabili con pochi tocchi sul display. Una volta terminata la modifica, basta un altro tocco per condividere l’immagine editata.

Va comunque tenuto conto che Quick Edit è, allo stato attuale, disponibile su un numero esiguo di smartphone Android. Google potrebbe essere semplicemente alle prese con un test, che potrebbe poi non concretizzarsi con una effettiva implementazione.

Nonostante ciò, l’introduzione di Quick Edit sarebbe coerente con le recenti novità di Google Foto. L’introduzione delle Raccolte a discapito della libreria e soprattutto il nuovo editor video, dimostrano come gli sviluppatori di Google stiano concentrando tempo e risorse per migliorare l’app.