Google Foto ripropone la funzione per condivisione con i partner

Lo scorso mese di novembre Google Foto ha perso la condivisione con i partner, una funzione utile per gestire una libreria di immagini, rendendola facilmente accessibile ad amici, familiari e partner. La funzionalità in questione era disponibile dal 2017 e la sua eliminazione aveva colto di sorpresa molti utenti.

La compagnia di Mountain View sembra dunque aver deciso di cambiare rotta, non solo reintroducendo la stessa ma anche arricchendola con una nuova opzione. Questa dovrebbe permettere la condivisione di foto anche da app di terze parti.

A quanto pare, si tratta di un’apposita voce nei menu dell’app che risulta essere Include content from other Android apps (che sarà probabilmente tradotto in Includi contenuti da altre app Android).

Condivisione con i partner di Google Foto: la compagnia fa un passo indietro

Secondo quanto emerso da una ricerca congiunta di Assemble Debug e degli esperti del sito Android Authority è stato possibile individuare la nuova versione della condivisione con i partner nell’ultima versione dell’app Google Foto, ovvero la v7.12. La relativa voce non è ancora disponibile agli utenti, ma a quanto pare è praticamente pronta e sarà disponibile con tutta probabilità nei prossimi aggiornarmenti.

Stando alle indagini, l’impostazione per applicare la condivisione alle app di terze parti sarà disattivata come impostazione predefinita. Ciò va a significare che, per attivare la stessa, sarà necessario intervenire manualmente su entrambi i dispositivi coinvolti nell’operazione.

Questa probabile implementazione è solo l’ultima di una lunga serie che, nel corso degli ultimi mesi, ha interessato Google Foto. Basti pensare al nuovo strumento per l’editing grafico, introdotto poco più di due settimane fa, oppure l’introduzione delle Raccolte, avvenuta nel corso della scorsa estate.