Google Foto si rinnova: nuovo video player e onboarding migliorato

L’esperienza di utilizzo di Google Foto sta vivendo una trasformazione radicale che coinvolge ogni aspetto dell’applicazione, a partire dall’interfaccia grafica fino alle funzionalità più avanzate.

Il cambiamento più evidente riguarda il nuovo video player, che è stato completamente riprogettato per rispondere alle esigenze di chi desidera una fruizione dei contenuti multimediali rapida e senza interruzioni. La barra di avanzamento, ora più ampia e visibile, consente di monitorare con maggiore precisione la riproduzione dei video, mentre i controlli sono stati resi più accessibili e immediati.

Grazie a una nuova logica di navigazione, è sufficiente un doppio tap su uno dei lati dello schermo per saltare avanti o indietro di cinque secondi: ogni tocco successivo incrementa ulteriormente lo skip, rendendo la gestione dei momenti salienti di un filmato molto più semplice rispetto al passato.

Google Foto rinnova il proprio stile grafico e non solo

Alla base di questo restyling si trova l’adozione dei principi del material 3 expressive, la nuova filosofia di design di Google che punta a una maggiore chiarezza visiva, alla valorizzazione degli elementi grafici e a un’attenzione particolare alla personalizzazione dell’esperienza utente. L’interfaccia si presenta ora più pulita, ordinata e moderna, con una palette cromatica armoniosa e dettagli grafici che mettono in risalto i contenuti fotografici e video, veri protagonisti dell’applicazione.

Un altro aspetto che ha ricevuto particolare attenzione riguarda il processo di onboarding per i nuovi utenti. La schermata di benvenuto è stata ripensata per offrire un impatto visivo più forte e accogliente, ponendo in primo piano l’immagine del profilo e il nome dell’utente.

Va però segnalato che alcune funzionalità sperimentate nelle versioni beta, come il controllo del traffico dati mobili, non sono ancora state integrate nella versione definitiva dell’aggiornamento.

Il rinnovamento di Google Foto si inserisce in una strategia più ampia che coinvolge l’intero ecosistema di applicazioni di Google. In parallelo, anche servizi come Gmail e Meet stanno adottando progressivamente la nuova identità visiva e funzionale proposta dall’azienda di Mountain View. Questa uniformità stilistica permette agli utenti di riconoscere immediatamente l’appartenenza dei servizi all’universo Google, facilitando la navigazione tra le diverse app e offrendo un’esperienza d’uso coerente e senza soluzione di continuità.