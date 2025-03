Google Foto su Android ora offre maggiore controllo sui backup

Google Foto sta ottenendo una nuova funzione molto ingegnosa, che permette agli utenti di ottenere un maggiore controllo sulle foto e sui video inclusi in un backup.

La nuova funzionalità, chiamata “Undo Device Backup” (ovvero Annulla backup dispositivo), è in procinto di sbarcare finalmente sulla versione Android dell’app, essendo da tempo già disponibile su iOS.

Questo strumento permette di eliminare foto e video archiviati sui server di Google senza influire sulle copie presenti nei dispositivi. Tutti i contenuti multimediali rimossi attraverso questo intervento saranno comunque disponibili in locale. Tuttavia, una volta eliminato il backup su cloud, la funzionalità Backup in Google Foto verrà automaticamente disabilitata per quel dispositivo.

Come utilizzare Annulla backup dispositivo di Google Foto?

Per sfruttare questa funzione di Google Foto in questo modo:

Aprire l’app sul dispositivo Android;

Selezionare l’ immagine del profilo in alto, passando poi per Impostazioni Foto e Backup ;

in alto, passando poi per e ; Scorrere per visualizzare gli elementi presenti in basso e scegliere Annulla backup per questo dispositivo ;

; Selezionare la casella che riporta come si comporterà la funzione;

Toccare Elimina backup di Google Foto.

Questa implementazione non è di certo l’unica che, negli ultimi mesi, ha interessato Google Foto. Per esempio, lo scorso mese di settembre è stato presentato un nuovo e interessante strumento di editor video integrato nell’app.

Questo, supportato dall’Intelligenza Artificiale, è in grado di tagliare le immagine e ottimizzarle, risultando uno strumento comodo per modificare al volo le riprese effettuate con lo smartphone. Un’altra novità recente è quella che riguarda la reintroduzione della funzione di condivisione con i partner, che era stata momentaneamente accantonata.

Di fatto, pare evidente come questa app sia considerata da Google una componente vitale del suo ecosistema e, come tale, sta ottenendo grande attenzione da parte degli sviluppatori.