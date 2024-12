Google Gemini ora consente di fare chiamate e inviare messaggi senza sbloccare il display

Il mondo AI ogni giorno produce novità importanti per gli utenti, soprattutto dal lato di Google e OpenAI. Secondo quanto riportato infatti, BigG ha migliorato il suo assistente AI, Gemini, con una grande aggiunta. Da ora infatti, grazie alla versione 15.48 dell’app Google per Android, è possibile effettuare chiamate e inviare messaggi senza dover sbloccare il telefono.

Immaginate di essere di fretta e dover rispondere a qualcuno al volo: basta chiedere a Gemini di farlo per voi, senza nemmeno toccare lo schermo. È una funzione che rende tutto più rapido e semplice, perfetta per chi è sempre in movimento o ha le mani occupate.

Un grande passo avanti per chi usa Gemini

Gemini è cresciuto moltissimo da quando è stato lanciato per la prima volta sui Pixel. In origine era solo un assistente per generare testi creativi o riassumere informazioni, ma oggi è molto di più. Con questo aggiornamento, diventa un aiuto concreto per la vita di tutti i giorni, capace di integrarsi sempre meglio nella routine delle persone.

Per attivare questa nuova funzione basta entrare nelle impostazioni di Gemini. Una volta fatto questo, occorre solo abilitare l’opzione per effettuare chiamate e inviare messaggi senza sbloccare il telefono. Un aspetto importante però non va dimenticato: è necessario assicurarsi che le app per chiamate e messaggi siano compatibili. In più devono essere attive all’interno dell’assistente AI. Una volta fatto, potrai comunicare con i tuoi contatti senza bisogno di prendere in mano il dispositivo.

Tutto bene ma… Non benissimo per Gemini

Ci sono stati dunque grandi progressi, ma c’è da constatare secondo alcuni utenti che Gemini ha ancora un po’ di strada da fare per raggiungere l’esperienza vista in precedenza con Google Assistant. Aggiornamenti di questo genere non fanno che assottigliare la distanza, aprendo peraltro anche una nuova fase per l’assistente AI di Google. L’obiettivo ora è rendere la gestione delle giornate degli utenti sempre più semplice e veloce.