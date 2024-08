Google, Gmail introduce un nuovo sistema di risposte rapide

Google sta lavorando tanto per le sue applicazioni che rendono unico il suo ecosistema. Proprio nelle ultime ore è arriva la notizia di un nuovo aggiornamento pronto ad arrivare per tutti: a quanto pare una nuova esperienza di risposta rapida sta per giungere tra le possibilità degli utenti Gmail in possesso di un dispositivo Android.

Questa nuova introduzione consentirà agli utenti di saltare alcuni passaggi per rispondere ai loro messaggi in arrivo nella loro casella di posta elettronica. In realtà non si tratta di attendere: come fa sapere Google infatti, questa nuova esperienza di risposta rapida è già disponibile a partire da oggi e solo su Android.

Gmail si aggiorna: ora le risposte rapide alle mail sono ancor più performanti

Fino ad ora, Gmail offriva agli utenti Android diverse opzioni come “Rispondi”, “Rispondi a tutti” o “Inoltra”. Una volta selezionata una delle opzioni, gli utenti venivano indirizzati ad uno schermo intero per portare a termine la loro azione.

Grazie all’esperienza di risposta rapida aggiornata di Google, le persone possono ora rispondere alle e-mail direttamente dalla parte inferiore della conversazione. Questo significa che non c’è più bisogno di dover aprire una nuova schermata. Tale opzione è stata progettata specificamente per risposte rapide e leggere, quindi per risposte più lunghe, gli utenti possono espandere ugualmente la casella di testo per accedere a più opzioni.

Sebbene Google abbia annunciato fin da subito che la nuova esperienza di risposta rapida è al momento riservata solo agli utenti Android, è arrivata una conferma: anche gli utenti iOS la riceveranno nel corso del 2024.

Per iniziare a usare questa nuova funzione, basta aprire un’e-mail, fare clic nella casella di testo in basso, digitare la risposta e quindi toccare l’icona di invio. La nuova funzionalità è disponibile per tutti i clienti Google Workspace, gli abbonati a Google Workspace Individual e gli utenti con account Google personali.