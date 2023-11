Google GMail renderà più semplice annullare le iscrizioni spam

Non importa quanto gli utenti stiano attenti nel selezionare le loro e-mail o magari le loro iscrizioni ai siti sul web: ci saranno sempre dei fastidiosi messaggi di posta elettronica pronti ad infastidire per via del loro contenuto. Fortunatamente sembra che GMail stia per apportare una grande novità in merito.

È da precisare che molte e-mail fastidiose di questo genere spesso in basso contengono un collegamento che permette di annullare l’iscrizione. Molti utenti però trovano tale procedimento molto noioso, ovvero scorrere verso il basso e cercare in piccolo quella scritta. Da qui, viene aperta anche una pagina sul web dove spesso bisogna selezionare anche le motivazioni della scelta di disiscriversi.

È proprio questo che Google vuole cambiare, ovvero il processo utile per annullare l’iscrizione rapidamente.

GMail contro le mail spam, arriva un metodo più veloce per annullare le iscrizioni

Esattamente dal 2014 GMail detiene un pulsante utile per annullare le iscrizioni direttamente nella parte superiore della pagina riservata alla singola mail. È sicuramente questo il modo più rapido ed intuitivo per gli utenti di impedire alle aziende di inviare messaggi promozionali per nulla interessanti.

Questa soluzione però, secondo quanto riportato a più riprese, non viene visualizzata su Android ed è proprio questo a cui si sta lavorando. Alcune indiscrezioni avrebbero riferito infatti che una nuova versione dell’app sarebbe in fase di sviluppo proprio per consentire di visualizzare il tasto “Annulla iscrizione” anche sui dispositivi mobili del robottino verde.

Come potete vedere nelle immagini qui in alto, ci sarà un tasto posizionato alla destra dell’indirizzo del mittente. Il tutto funzionerà esattamente come per la versione web, anche se sfortunatamente nessuno sa quando Google rilascerà questo nuovo aggiornamento.

Ci saranno novità importanti già a partire dalla prossima settimana in merito, ma per il momento bisognerà attendere. È un periodo di grande cambiamento per GMail e a quanto pare sono previste diverse novità.