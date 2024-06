Google ha già rimosso da Android 15 una funzionalità davvero utile: qual è

Il prossimo aggiornamento del “robottino verde”, Android 15, non introdurrà una lista di cambiamenti particolarmente “incisiva”. Invece di una revisione completa del sistema, si attende l’introduzione di un insieme di piccole ma significative migliorie. Peccato, però, che una delle funzionalità più interessanti e utili nella vita di tutti i giorni sia già stata rimossa.

Si tratta di Notification Cooldown, uno strumento che si occupa di gestire la “raffica” di notifiche con cui gli utenti hanno spesso a che fare. Alcuni messaggi di notifica sono spesso oggetto di disturbo perché distolgono l’attenzione dell’utente da ciò su cui sta lavorando e, in ogni caso, appaiono eccessivamente invasive.

Cos’è Notification Cooldown e perché è una buona idea

Dopo aver provato le novità di Android 15, tra le migliori caratteristiche “inedite” c’era Notification Cooldown. Le chat di gruppo, WhatsApp, Facebook Messenger, Slack, X, Asana fanno spesso “un sacco di rumore” così che lo smartphone non fa altro che vibrare e riprodurre suoni.

Google spiega che Notification Cooldown riduce gradualmente il volume delle notifiche allorquando arrivassero molti messaggi, in rapida sequenza, dalla medesima app Android.

In pratica, dopo il primo avviso o notifica, Android 15 avrebbe ridotto non soltanto il volume audio ma anche l’intensità della vibrazione del telefono così da non arrecare troppo disturbo. Un approccio davvero fantastico, che evita lo stress causato dalle tante app di comunicazione installate sul proprio smartphone. L’utente, inoltre, avrebbe potuto abilitare la funzionalità per tutte le notifiche in arrivo o per conversazioni specifiche.

Dopo pochi minuti di silenzio, Notification Cooldown ripristina la configurazione abituale in modo che l’utente non rischi di perdere il contenuto di messaggi importanti, come quelli provenienti dal capo o dai colleghi.

Che ne sarà dell’utile funzione rimossa da Android 15

Durante un’intensa giornata lavorativa, ci troviamo troppo spesso a far scorrere inutilmente i polpastrelli sullo schermo dello smartphone. Attività che fanno perdere tempo prezioso e, a causa della continua comparsa di notifiche, fanno venire meno la nostra concentrazione.

Notification Cooldown sarebbe quindi una soluzione perfetta: peccato che Google abbia inspiegabilmente deciso di rimuoverla da Android 15.

Quest’utile funzione, infatti, era presente nelle prime versione di anteprima. È poi scomparsa dalla prima beta e non è più disponibile neppure nella più recente beta 2 di Android 15. Tutto fa pensare, quindi, che la versione finale del sistema operativo sia privata di questa interessante novità.