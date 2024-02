Google integra Gemini nell'app Messaggi e rinnova Google Auto e Docs

Giusto in tempo del Mobile World Congress (MWC), Google ha annunciato alcune interessanti novità che riguardano l’ecosistema Android.

La prima implementazione, nello specifico, è l’introduzione del chatbot Gemini all’interno dell’app Google Messaggi. A quanto pare questo aggiornamento sarà disponibile, già nel corso di questa settimana, agli iscritti al programma di beta testing di Google.

A quanto pare, non sarà necessario avere un abbonamento a Google One per tale servizio e, attraverso questa novità, sarà possibile comunicare con l’Intelligenza Artificiale attraverso messaggi, come se si trattasse di un interlocutore umano. Questa introduzione, almeno inizialmente, sarà disponibile solo in lingua inglese e per alcune aree specifiche ancora non meglio precisate.

L’integrazione di Gemini con Google Messaggi, però, non è l’unica notizia interessante per gli utenti Android. Sempre nel contesto IA, gli sviluppatori hanno lavorato su Android Auto.

L’implementazione di questa nuova tecnologia, a quanto pare, consentirà di ottenere riepiloghi audio di testi presenti in chat e non solo, oltre ad altri vantaggi a livello di interattività. In pratica, sarà possibile chiedere all’IA di riassumere vocalmente una chat testuale ricevuta, il tutto senza distogliere l’attenzione dalla guida.

Sempre riguardo IA, Lens dell’app Google Maps sta ottenendo aggiornamenti per quanto riguarda lo screen reader, utile per identificare luoghi e attività commerciali. Novità anche per Google Lookout, app per utenti non vedenti, che ora potrà generare in modo automatico descrizioni per immagini e foto online attraverso l’IA.

Non solo Intelligenza Artificiale: ecco gli altri aggiornamenti proposti da Google

Nonostante l’IA catturi l’attenzione del pubblico, gli sviluppatori di Google hanno lavorato anche in altre direzioni.

Per esempio, Android è stato aggiornato per semplificare il cambio dei dispositivi di output durante l’utilizzo di Spotify. Allo stesso tempo, Google Docs ha aggiunto una funzionalità molto utile, ovvero il supporto per le annotazioni scritte a mano.

Quest’ultimo update, nello specifico, si riferisce agli utenti di smartphone e tablet Android, offrendo ampia scelta per quanto riguarda i colori delle penne e degli evidenziatori, il tutto per un’esperienza utente ancora più realistica.

Sebbene questa introduzione può risultare di nicchia, per gli utenti di strumenti come Pixel Tablet potrebbe rivelarsi una piccola rivoluzione.