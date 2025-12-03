Google integra il meteo in Search: addio app standalone

Google sposta il meteo dentro Search, con modifica alle scorciatoie homescreen e nuove modalità d'accesso. Quali sono le app alternative?
Riccardo Palermo
Pubblicato il 3 dic 2025
Addio app dedicate, benvenuta Search-centricity. Google ha deciso di integrare completamente il servizio meteorologico nel motore di ricerca, dismettendo l’esperienza autonoma che per anni ha caratterizzato Android.

Le scorciatoie sulla homescreen che rimandavano all’app Meteo, con la simpatica mascotte Froggy, ora conducono direttamente a una pagina di ricerca: un cambio di strategia radicale che costringe milioni di utenti a ripensare il modo di consultare le previsioni del tempo.

La transizione è già in atto e rappresenta un momento cruciale nell’evoluzione dei servizi Google. Molti utenti hanno ricevuto notifiche esplicite: «The weather page has moved. Your homescreen shortcut now leads to Google Search». Non si tratta di un semplice restyling, ma di una vera riorganizzazione dell’architettura dei servizi Google, che privilegia la centralizzazione rispetto alla moltiplicazione di app dedicate. Questa scelta rappresenta un orientamento strategico significativo verso una maggiore integrazione dei servizi.Chi vuole accedere alle previsioni dovrà ora aprire l’app Google su Android e cercare il carosello sotto la barra AI Mode, dove compare la card meteo locale. Il design è stato profondamente rivisto: il sole e la nuvola caratteristici dell’app Pixel cedono il passo a un’iconografia minimalista con la «G» di Google su sfondo bianco, segnale evidente dell’assorbimento del servizio nell’ecosistema della ricerca.

Personalizzazione e questione privacy

La personalizzazione rimane possibile, ma con limitazioni significative. Toccando i tre puntini sulla card meteo è ancora possibile aggiungere un collegamento alla schermata principale, però questo non apre più un’app vera e propria: reindirizza sempre verso Google Search. Per chi desidera maggiore autonomia e controllo sulla propria esperienza, il Play Store offre alternative consolidate come The Weather Channel, AccuWeather, 1Weather e Weather & Radar, tutte dotate di widget avanzati e funzioni specifiche che mantengono una maggiore indipendenza dall’ecosistema Google.

Dal punto di vista strategico, la mossa riflette una visione più ampia di Google: meno frammentazione, più integrazione, aggiornamenti coordinati. Questa filosofia mira a semplificare l’esperienza utente e a garantire coerenza nel servizio. Tuttavia, comporta anche implicazioni critiche sulla privacy. L’unificazione dei dati meteo sotto Google Search significa che informazioni sulla localizzazione, cronologia di ricerca e preferenze personali confluiranno in un unico sistema di profilazione, aspetto fondamentale per chi vuole limitare la propria esposizione ai colossi tech.

