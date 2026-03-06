Immagina di poter progettare un viaggio, scrivere un articolo completo o persino sviluppare un prototipo software senza mai uscire dalla finestra del tuo browser.

È questa la rivoluzione che Canvas, il nuovo strumento di Intelligenza Artificiale firmato Google, promette di portare direttamente all’interno di Google Search. Da oggi, per tutti gli utenti statunitensi che utilizzano la ricerca in inglese, si apre un mondo in cui la produttività e la creatività trovano spazio in un ambiente interattivo, senza più barriere tra ispirazione e realizzazione.

Non si tratta della solita estensione o di una funzione marginale: Canvas ridefinisce il concetto stesso di assistente digitale integrandosi come una finestra laterale interattiva all’interno dell’ormai famosa AI Mode di Google Search. L’utente può descrivere in linguaggio naturale un’idea, un progetto o una necessità; in pochi istanti, l’AI restituisce una struttura operativa, aggiornata con informazioni tratte dal web. Questa sinergia consente di intervenire sul risultato in tempo reale, perfezionando e adattando il prototipo alle proprie esigenze tramite semplici comandi testuali.

Canvas di Google: funzionalità e ambiti di applicazione

L’orizzonte di utilizzo di Canvas è ampio e si estende a molteplici settori. Tra i principali casi d’uso spiccano:

Project planning e organizzazione di eventi : la piattaforma è in grado di compilare itinerari dettagliati, includendo dati aggiornati su voli, hotel e logistica, semplificando la pianificazione di viaggi e appuntamenti complessi;

e : la piattaforma è in grado di compilare itinerari dettagliati, includendo dati aggiornati su voli, hotel e logistica, semplificando la pianificazione di viaggi e appuntamenti complessi; Scrittura creativa e sviluppo software : Canvas permette di generare testi originali e segmenti di codice direttamente nell’interfaccia, rendendo possibile testare e modificare le soluzioni in tempo reale;

e : Canvas permette di generare testi originali e segmenti di codice direttamente nell’interfaccia, rendendo possibile testare e modificare le soluzioni in tempo reale; Gestione e monitoraggio di progetti : la creazione di dashboard interattive personalizzate consente di tenere traccia di scadenze, obiettivi e attività, migliorando la visibilità e il controllo sull’avanzamento dei lavori;

: la creazione di personalizzate consente di tenere traccia di scadenze, obiettivi e attività, migliorando la visibilità e il controllo sull’avanzamento dei lavori; Prototipazione rapida: grazie all’accesso immediato al codice sorgente e alla possibilità di eseguire test istantanei, il ciclo di sviluppo si accorcia drasticamente, favorendo iterazioni veloci e continue.

Sfruttare le potenzialità di questo strumento è semplice. Una volta attivata l’AI Mode su Google Search, basta cliccare sul pulsante “+” nella chat e selezionare l’opzione dedicata. Da quel momento, descrivere un progetto o una richiesta apre la strada alla generazione automatica di un prototipo, visibile nella barra laterale. L’utente può consultare il codice sottostante, modificarlo e affinare i risultati con nuove istruzioni, mantenendo sempre il controllo totale sull’evoluzione del proprio lavoro.

Vantaggi per professionisti e criticità da valutare

Sviluppatori, docenti, comunicatori e chiunque abbia la necessità di velocizzare processi complessi trovano in Canvas un alleato prezioso.

Il ciclo di produzione si accorcia, i costi si riducono e la curva di apprendimento si appiattisce, grazie all’interfaccia intuitiva e alle informazioni integrate dal Knowledge Graph. Tuttavia, non mancano le preoccupazioni: esperti di privacy e studiosi mettono in guardia sull’affidabilità delle fonti web utilizzate dall’AI, sulla tracciabilità dei dati e sulla tutela della riservatezza degli utenti. La trasparenza nell’uso delle informazioni e la sicurezza delle integrazioni diventano così elementi centrali su cui Google sarà chiamata a fornire risposte concrete.