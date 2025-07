Google lancia Gemini for Education: nuovi strumenti per studenti ed educatori

Google, durante la conferenza ISTE di quest’anno, ha presentato il nuovo Gemini for Education, una versione dell’app di Gemini dedicata a studenti e professori. Questo innovativo strumento mira a trasformare l’esperienza didattica, offrendo strumenti AI avanzati a tutte le scuole che utilizzano Google Workspace for Education, senza costi aggiuntivi, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla personalizzazione dell’apprendimento.

Funzionalità avanzate per il mondo scolastico

Basato sul modello Gemini 2.5 Pro, il nuovo sistema introduce oltre 30 funzionalità pensate per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento. Gli educatori possono ora creare liste di vocaboli con definizioni e frasi esemplificative, semplificando la preparazione delle lezioni e migliorando l’interazione con gli studenti. Inoltre, tramite la funzione “Gems”, possono creare simulazioni interattive personalizzate, utilizzando i materiali didattici come base per attività pratiche e coinvolgenti.

In Gemini for Education è inclusa anche la versione Plus di NotebookLM, lo strumento che genera panoramiche audio e, a breve, anche video, rendendo i contenuti più accessibili e comprensibili per gli studenti.

Un altro elemento chiave del progetto è Gemini Canvas, che permette agli studenti di creare quiz personalizzati. Attualmente disponibile per gli studenti maggiorenni, questa funzionalità verrà presto estesa anche ai più giovani. Le risposte fornite da Gemini includeranno diagrammi interattivi, utili per spiegare concetti complessi in modo chiaro e visivo. I docenti, invece, potranno assegnare materiali didattici personalizzati attraverso diverse piattaforme di apprendimento, garantendo un approccio su misura per ogni studente.

Sicurezza e protezione dei dati

La piattaforma Gemini for Educazion è dotata di misure specifiche per proteggere gli utenti minorenni, tra cui un percorso di alfabetizzazione AI e filtri avanzati per i contenuti. Inoltre, l’azienda garantisce che i dati delle interazioni non verranno utilizzati per addestrare i modelli AI, assicurando così un alto livello di privacy.

La tutela della privacy di professori e alunni è certificata dal Common Sense Media Privacy Seal. Gli amministratori scolastici avranno la possibilità di monitorare le conversazioni tramite Vault e accedere a report dettagliati sull’utilizzo del sistema, assicurando un controllo completo sull’implementazione della tecnologia.

Chi può usare Gemini for Education

Con il lancio di Gemini for Education, Google ridefinisce gli standard per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore scolastico. La combinazione di tecnologie innovative e un approccio responsabile offre agli istituti scolastici un’opportunità unica per migliorare l’esperienza didattica, rendendola più interattiva, sicura e personalizzata.

Gemini for Education è già disponibile, a livello globale, per tutti i i piani Google Workspace for Education senza costi aggiuntivi. Alcune funzionalità, al momento, sono limitate agli utenti maggiorenni.