Google lancia Opal negli Stati Uniti: cos'è e come accedervi anche dall'Italia

Google ha presentato Opal, un innovativo strumento gratuito basato sull’intelligenza artificiale che consente di sviluppare mini-applicazioni web senza dover scrivere codice. Il sistema sfrutta comandi testuali e flussi visuali per tradurre idee in applicazioni reali, rendendo la programmazione alla portata di tutti.

Attualmente, però, la piattaforma è accessibile soltanto dagli Stati Uniti. Chi vive in Italia e desidera provare Opal può farlo grazie a NordVPN, connettendosi a un server USA per simulare la posizione geografica richiesta. Una volta stabilita la connessione, sarà sufficiente accedere con un account Google e iniziare a utilizzare Opal, esplorando tutte le sue funzionalità.

Tutto quello che puoi fare con Opal

Opal rappresenta un approccio nuovo allo sviluppo di app: l’utente descrive ciò che vuole ottenere e il sistema elabora la richiesta sfruttando le tecnologie AI di Google, come Gemini, Imagen o Veo. Il risultato è un diagramma interattivo che mostra come funzionerà l’app: dagli input iniziali alle elaborazioni, fino agli output finali.

È possibile modificare ogni singolo passaggio, aggiungerne di nuovi o cambiarne l’ordine, personalizzando così completamente il comportamento dell’applicazione. Il progetto può poi essere condiviso tramite link, oppure creato partendo da template già pronti, che spaziano da:

Generator di annunci video

Scrittura di articoli

Ricerca di prodotti

Creazione di post per social network

Strumenti per l’analisi SEO

Questi modelli possono essere personalizzati per adattarsi a esigenze diverse, rendendo l’esperienza flessibile e accessibile anche a chi non ha mai programmato.

Molti utenti hanno già elogiato Opal per la sua interfaccia semplice e la possibilità di esplorare l’ecosistema AI di Google in modo pratico e diretto.

Per il momento, l’accesso è limitato agli Stati Uniti, ma Google potrebbe aprirlo ad altri Paesi nei prossimi mesi. Nell’attesa, chi vuole provarlo subito dall’Italia può farlo con NordVPN, oggi in promozione del 70% con garanzia soddisfatti o rimborsati per 30 giorni. Una soluzione ideale per accedere a Opal e iniziare a sperimentare con l’intelligenza artificiale.