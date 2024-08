Google lancia School Time, la funzione che aiuta gli studenti a concentrarsi

È risaputo che i genitori spesso si ritrovano a dover trovare mette in riga i propri figli per quanto riguarda l’uso della tecnologia. Asserito ciò, Google ha sviluppato strumenti utili per aiutare le famiglie a stabilire le proprie regole di base sotto quest’aspetto. Uno di questi strumenti è la nuova funzionalità “School time“, progettata appositamente per consentire ai genitori di gestire l’uso dei dispositivi dei propri figli durante l’orario scolastico.

L’interazione di Google con i genitori ha rivelato il desiderio di una funzionalità che limitasse le distrazioni durante la scuola mantenendo comunque attiva la possibilità di comunicare in caso di emergenza. In risposta a questo, il colosso ha introdotto “School time” a bordo degli smartwatch Fitbit Ace LTE all’inizio di quest’anno. La funzionalità verrà presto estesa a determinati smartphone Android, tablet e Samsung Galaxy Watch per promuovere ulteriormente un ambiente di apprendimento che sia produttivo ma sicuro.

Google lancia School Time per aumentare l’attenzione a scuola in sicurezza

Con School time, i genitori possono impostare il dispositivo dei propri figli su una schermata iniziale ben precisa con funzionalità limitate durante l’orario scolastico. Possono programmare e selezionare quali app sono consentite durante questo periodo di tempo utilizzando Family Link, l’app di controllo parentale di Google. I genitori hanno anche la possibilità di consentire chiamate o messaggi da contatti specifici.

La funzione può essere utilizzata anche fuori dall’aula quando è il momento di concentrarsi o prendersi una pausa dagli schermi. Per gli adolescenti non controllati tramite Family Link, i dispositivi Android offrono la modalità Focus utile a impedire le notifiche e limitare le distrazioni durante un periodo di tempo specifico.

Google riconosce che le esigenze di supervisione dei genitori si evolvono man mano che i bambini diventano più grandi. Proprio per risolvere questo problema, l’azienda sta introducendo nuove funzionalità di supervisione anche su YouTube. Questo aggiornamento consentirà di collegare i propri account con quelli dei propri figli, ottenendo una panoramica diretta riguardo alla loro attività sulla piattaforma.

Per gli utenti di età inferiore ai 18 anni, Google ha impostazioni di sicurezza predefinite, tra cui SafeSearch su YouTube, restrizioni sui contenuti e riproduzione automatica disattivata. Il colosso americano ha anche implementato recentemente nuove misure di sicurezza per limitare i consigli di video potenzialmente problematici, in particolare per gli adolescenti.