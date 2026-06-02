Google lancia una nuova serie di smart speaker dopo sei anni di attesa

Google si prepara tornare nel mercato degli smart speaker con un modello completamente nuovo, il primo dopo sei anni.

Il dispositivo è stato mostrato con Gemini for Home in passato, ma le informazioni ufficiali sono rimaste limitate fino a una recente fuga di notizie da un grande rivenditore canadese.

La vicenda indica come l’azienda stia cercando di riallineare hardware e software attorno alle capacità dei modelli linguistici di nuova generazione, trasformando lo speaker da semplice riproduttore audio a piattaforma conversazionale integrata. Il tema ha ricadute su esperienza d’uso, privacy, interoperabilità con l’ecosistema Google e dinamiche competitive nel settore smart home.

Data di lancio e caratteristiche tecniche

Più testate specializzate hanno ripreso una scheda prodotto pubblicata e poi rimossa da Best Buy Canada che indicava il 25 giugno 2026 come data di disponibilità del nuovo Google Home Speaker.

Google mantiene sul suo store una stima generica “Spring 2026” e non ha confermato la data. Se la data fosse corretta, il debutto cadrebbe pochi giorni dopo la fine ufficiale della primavera. La lunga attesa e l’assenza di annunci a Google I/O 2026 avevano già alimentato speculazioni: molti utenti hanno rimandato acquisti in attesa del modello basato su Gemini. L’ipotesi che il lancio sia stato ritardato per affinare il software è coerente con aggiornamenti frequenti rilasciati a partire dall’ottobre 2025 nell’ambito del programma Early Access di Gemini for Home.

Le informazioni pubblicate descrivono uno speaker con rivestimento in tessuto a 360 gradi e un anello luminoso per segnalare lo stato delle interazioni con Gemini. È prevista una funzione fisica di disattivazione del microfono.

Sul piano audio, il prodotto dovrebbe supportare coppie stereo, integrazione con Google TV Streamer e funzionare in configurazioni multi‑room con dispositivi Nest Audio esistenti. Il prezzo indicato nelle fonti è di 99,99 dollari negli Stati Uniti e sono state anticipate colorazioni.

La novità sostanziale è però legata all’architettura: lo speaker è concepito fin dall’inizio per sfruttare Gemini for Home, con dialoghi più naturali, comprensione contestuale, conversazioni continue senza ripetere la wake word e capacità avanzate di automazione domestica.

Implicazioni per il mercato smart home e per gli utenti

Il lancio è significativo perché segna la progressiva migrazione dall’assistente tradizionale a una piattaforma basata su modelli linguistici avanzati.

Per Google il dispositivo rappresenta il primo hardware domestico progettato attorno a Gemini, e accompagna la transizione dell’ecosistema verso nuove modalità di interazione su smartphone, wearable, Android Auto e prodotti per la casa.

Per il mercato smart home il test è rilevante: l’AI generativa può rilanciare l’innovazione hardware dopo anni di stagnazione, rendendo gli smart speaker strumenti più utili e versatili. Restano tuttavia questioni aperte come l’accuratezza nella comprensione del linguaggio, gestione della privacy e dei dati elaborati localmente o in cloud, l’interoperabilità con standard di terze parti e l’impatto competitivo su produttori concorrenti.