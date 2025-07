Google Maps, addio alla funzione Segui: cosa cambia per gli utenti

Un importante cambiamento si profila all’orizzonte per milioni di utenti: Google Maps ha annunciato che la funzione Segui, introdotta per favorire l’interazione sociale tra gli utenti della piattaforma, verrà eliminata definitivamente entro settembre 2025. La notizia, confermata da un post ufficiale pubblicato sul portale di supporto di Google, segna una svolta significativa nella strategia dell’azienda, che punta a rendere la sua celebre app di navigazione ancora più snella e focalizzata sulle esigenze pratiche degli utenti.

La funzionalità in questione aveva permesso, fino ad oggi, di restare aggiornati sui contributi pubblicati da altri membri della community, creando una sorta di ecosistema sociale interno all’applicazione. Tuttavia, la decisione dell’azienda di rimuovere questa possibilità è motivata dalla volontà di semplificare l’esperienza utente, eliminando quelle caratteristiche che, pur essendo apprezzate da una nicchia, risultano marginali nell’utilizzo quotidiano di Google Maps.

Per gli utenti, il cambiamento sarà totalmente trasparente: non sarà necessario compiere alcuna azione manuale, poiché la disattivazione della funzione avverrà in modo automatico. Un aspetto da non sottovalutare riguarda la gestione dei dati: dopo settembre tutte le informazioni relative ai follower verranno eliminate in modo permanente, senza possibilità di recupero. Chi desidera conservare un ricordo o un elenco dei propri follower dovrà quindi agire tempestivamente, consultando le relative sezioni del proprio profilo prima della scadenza.

Da settembre Google Maps sarà meno “social”

Nonostante la scomparsa della funzione Segui, i profili degli utenti continueranno a essere accessibili, secondo le impostazioni di privacy selezionate da ciascuno. Non sarà più necessario gestire richieste di follower, ma ogni utente manterrà comunque il controllo su chi può visualizzare i propri contributi, recensioni e liste condivise.

Per coloro che hanno apprezzato l’aspetto sociale della piattaforma, Google propone un’alternativa concreta: la partecipazione a Local Guides Connect, una community dedicata agli appassionati di Google Maps. In questo spazio virtuale, gli utenti potranno continuare a scambiarsi consigli, discutere di itinerari e condividere esperienze legate alla scoperta di nuovi luoghi.

Local Guides Connect rappresenta quindi il nuovo punto di riferimento per chi desidera mantenere vivo il senso di appartenenza e la dimensione collaborativa che aveva caratterizzato la funzione Segui.

Resta invece intatta la possibilità di creare e condividere liste condivise, una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti di Google Maps per organizzare viaggi, pianificare spostamenti o suggerire luoghi di interesse ad amici e familiari. La permanenza di questa caratteristica sottolinea come Google abbia deciso di puntare su strumenti concreti e collaborativi, piuttosto che su elementi tipici dei social network.

Il percorso che ha portato a questa decisione non è stato improvviso: già da tempo, alcune analisi del codice APK dell’applicazione avevano lasciato intuire la volontà di abbandonare la funzione “Luoghi Seguiti”, preludio all’eliminazione definitiva della funzione Segui.