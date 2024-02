Google Maps: con nuovo algoritmo 170 milioni di recensioni false rimosse

Google Maps ha introdotto di recente un nuovo algoritmo di apprendimento automatico che, a quanto pare, si sta rivelando estremamente utile per contrastare le recensioni false sulla piattaforma.

Il nuovo sistema, stando a quanto affermato da Google, si concentra non solo sulle recensioni al momento della pubblicazione, ma anche nella fase successiva, con un controllo prolungato nel tempo al fine di individuare possibili attività sospette. Se a ciò si aggiunge che l’algoritmo permette di scansionare un numero molto maggiore di contenuti rispetto al passato, i risultati non possono che essere sorprendenti.

A tal proposito, infatti, Google ha rivelato come sono state eliminate più di 170 milioni di recensioni false nel solo 2023. Grazie soprattutto all’introduzione del suddetto algoritmo, l’aumento rispetto all’annata precedente è stata del 45%. Questo nuovo sistema, di fatto, potrebbe presto essere emulato in altri contesti, la cui credibilità è minata dal proliferare di recensioni fittizie.

Google Maps dichiara guerra alle recensioni false, sia per spingere attività sia quelle abusate per affossare la concorrenza

Gli algoritmi di apprendimento automatico lavorano su vari livelli, individuando fluttuazioni anomale nel numero di recensioni assegnate a una determinata attività.

Ciò non è solo utile per individuare commercianti scorretti, che “spingono” le attività a suon di recensioni a 5 stelle. Ad ottenere un vantaggio da tutto ciò, oltre all’utenza, sono anche i negozi presi di mira dalla concorrenza sleale, che con recensioni negative tendeva ad affossare i competitor.

Proprio quest’ultima casistica non va sottovalutata: il team di ricerca di Google ha scoperto più di 5 milioni di tentativi di screditare la concorrenza in poche settimane, con disattivazione degli account utilizzati per l’abuso e ha applicazione di adeguate protezioni per centinaia di aziende.

Non senza un certo orgoglio, il Principal Software Engineer di Google Maps Dan Pritchett ha affermato come “Per mantenere l’accuratezza delle informazioni pubblicate su Google Maps in un mondo in rapido cambiamento, utilizziamo una combinazione di tecnologia e operatori qualificati per proteggerci dai malintenzionati. Collaboriamo regolarmente con un’ampia gamma di settori per combattere questa battaglia“.