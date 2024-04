Google Maps usa l'IA per aiutare i proprietari di auto elettriche a ricaricare

Un imminente aggiornamento per Google Maps renderà questa app pressoché indispensabile per qualunque possessore di auto elettrica. Attraverso una nuova funzione, basata sull’Intelligenza Artificiale, la nota applicazione sarà in grado di facilitare la ricarica di tali veicoli.

Come affermato da Google, se un utente indicherà al software che sta utilizzando un’auto elettrica, potrà ottenere informazioni preziosi sulla posizione delle stazioni di ricarica, oltre a dati per quanto riguarda l’autonomia del veicolo. Secondo la nota dell’azienda di Mountain View, l’utilizzo di auto elettriche è in costante aumento e, questa implementazione su Google Maps, dovrebbe facilitare non poco la vita a chi ha scelto questo tipo di mezzo.

Stando a quanto riportato da Google, questa nuova funzionalità sarà disponibile, a titolo gratuito, nei prossimi mesi. In tal senso, va tenuto conto che i veicoli compatibili con tale sistema saranno alcuni modelli di Volvo e Polestar, per poi una diffusione più massiccia nel contesto dei veicoli elettrici.

Google Maps aiuterà i proprietari di auto elettriche a valutare l’autonomia dei veicoli e a trovare stazioni di ricarica

L’aggiornamento di Google Maps permetterà agli utenti di avere a disposizione un sistema di recensioni per le stazioni di ricarica, con l’IA impegnata a fornire indicazioni su come raggiungere postazioni meno visibili, con tanto di indicazioni in stile navigatore. Google chiederà poi all’utente l’esperienza con la singola stazione, con dati riguardanti tempo di attesa ed esito della ricarica, per poi fornire gli stessi ad altri utenti.

Secondo quanto affermato da Google, alcuni veicoli avranno una versione specifica di Maps, con il software che sarà integrato nei loro sistemi infotainment, permettendo all’app di valutare con precisione lo stato di ricarica dell’auto. Per i veicoli che non presentano sistemi di infotainment basati su Google, la compagnia prevede comunque di offrire soluzioni alternative con versioni specifiche dell’app.

Questo non è l’unico aggiornamento interessante proposto da Google Maps negli ultimi tempi. Giusto qualche settimana fa, infatti, è stato annunciato un nuovo sistema per organizzare i viaggi.