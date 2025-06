Google Messaggi introduce un campo di testo ampliato a 14 righe

Google Messaggi fa un passo avanti, introducendo diverse novità che faranno la felicità di numerosi utenti Android.

Tra le principali implementazione, spiccano senza dubbio l’espansione del campo di testo a 14 righe, un nuovo mirino a schermo intero per la fotocamera integrata e il pieno supporto al protocollo RCS, rendendo l’app un’alternativa ancora più moderna e competitiva rispetto alle applicazioni preinstallate dagli operatori telefonici.

La prima grande innovazione riguarda l’ampliamento del campo di composizione, che ora permette di visualizzare contemporaneamente molte più righe di testo, nello specifico dieci in più rispetto al passato. Questa miglioria, inizialmente individuata nella versione beta testata su Pixel 6 Pro con Android 16, rappresenta un significativo passo avanti per l’user experience in ambiente Android.

Grazie a questa funzione, gli utenti possono leggere e scrivere messaggi più lunghi senza dover continuamente scorrere il display, un vantaggio particolarmente utile per visualizzare URL completi o conversazioni strutturate.

Campo di testo ampliato e non solo: come cambia Google Messaggi

Un’altra importante novità è il rinnovamento della funzione fotocamera integrata. Ora, accedendo alla Galleria tramite l’icona “+” accanto al campo di testo, gli utenti possono sfruttare un mirino a schermo intero per scattare foto.

Inoltre, sotto il mirino, è presente una griglia ampliata che mostra le foto recenti, facilitando la selezione e l’invio delle immagini. Per gli utenti più attenti al consumo di dati, è stata introdotta un’opzione che consente di scegliere tra immagini ottimizzate o in alta risoluzione, garantendo così un maggiore controllo sulla qualità e sul peso dei file inviati.

L’aggiornamento, identificato dalle versioni 20250518_01_RC00 e android_20250603_02_RC00, rappresenta un vero e proprio salto di qualità per l’app. Il pieno supporto al protocollo RCS (Rich Communication Services) è uno degli elementi chiave di questa evoluzione. Questo standard avanzato introduce funzionalità come la crittografia end-to-end, le ricevute di lettura e gli indicatori di digitazione, offrendo agli utenti un’esperienza di comunicazione più moderna.