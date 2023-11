Google Messaggi, niente più integrazioni con Promemoria e Google Foto

Novità dopo novità, Google sta migliorando pian piano tutto il suo organigramma di applicazioni. Il colosso ha deciso di spingere tanto su Messaggi, piattaforma di messaggistica di base per gli utenti Android. Secondo quanto riportato, recentemente avrebbe perso due funzionalità importantissime, ovvero quella legata ai promemoria e l’integrazione con Google Foto.

Gli utenti hanno accolto la notizia con molta confusione ma anche con un pizzico di delusione. Alcuni sperano infatti che si tratti di bug e non di modifiche intenzionali da parte dell’azienda.

Google Messaggi non ha più i promemoria e l’integrazione con Foto

Come riportano alcune testate molto ben informate riguardo alla vicenda, ci sarebbero alcune segnalazioni inoltrate dagli utenti. Queste riguarderebbero l’icona della sveglia, utile per impostare i promemoria per i messaggi, non più visibile all’interno della barra degli strumenti dopo aver selezionato un messaggio.

All’interno delle notifiche la scorciatoia relativa a questa funzionalità è ancora disponibile, ma mancherebbe la funzione completa. Questo è un vero evento, dal momento che i promemoria sono stati introdotti nel 2019, diventando una feature molto popolare.

Ciò che manca è anche l’integrazione con Google Foto che permetteva agli utenti di caricare video sul cloud e inviarli come collegamenti ipertestuali. L’utilità di questa funzione è stata indubbia: tutti gli utenti infatti hanno avuto fino a poco tempo fa l’opportunità di condividere dei video di alta qualità senza dover sottostare alle limitazioni di SMS ed MMS.

Sembra che tutto ciò sia frutto di decisioni intenzionali da parte di Google, ma in realtà non è così. Sebbene gli eventi portino a credere ciò, è più probabile che si tratti di un bug o di alcune anomalie riguardanti delle modifiche pianificate.

Non bisogna quindi disperare: tutto potrebbe tornare al proprio posto entro poco tempo per la felicità del pubblico. Si avranno nuove notizie in merito nei prossimi giorni.