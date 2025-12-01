Stanchi di passare da una SIM all’altra? Google ha la soluzione che molti utenti aspettavano da tempo.

Chi possiede uno smartphone dual SIM conosce bene il problema quotidiano: mandare un messaggio dal numero sbagliato è un attimo, e le conseguenze possono essere imbarazzanti o addirittura problematiche dal punto di vista professionale. Per questo Google Messaggi ha deciso di intervenire concretamente, introducendo una scorciatoia rapida che riduce significativamente i passaggi necessari per cambiare numero. La nuova funzione, attualmente in versione beta, consente di accedere al selettore della SIM con un semplice long press nel campo di composizione del messaggio, senza dover navigare tra menu complessi e farraginosi.

La strada percorsa fino ad oggi non è stata delle più felici per gli utenti. In passato, l’app aveva rimosso completamente il toggle della SIM dalla compose bar, costringendo gli utenti a entrare nei dettagli del contatto ogni volta che desideravano cambiare numero. Una scelta che aveva suscitato non poche lamentele nella community e che rappresentava un vero passo indietro rispetto alle soluzioni precedenti. Molti utenti avevano protestato attivamente sui forum e sui social media, esprimendo la loro frustrazione per questa decisione poco intuitiva.

Google Messaggi e smartphone dual SIM: lo switch diventa molto più agevole

Con il nuovo approccio, tenendo premuto nel campo di testo compare un menu contestuale contenente l’opzione Switch SIM, che rappresenta una soluzione più immediata. Una volta selezionata questa opzione, l’utente viene condotto alla schermata dei profile details del contatto, dove può scegliere quale SIM utilizzare per inviare il messaggio. Il ritorno alla conversazione richiede un solo tap sul pulsante indietro: meno clic rispetto a prima, quindi, anche se non ancora l’immediatezza che molti utenti vorrebbero idealmente dalla soluzione finale.

L’aggiornamento è stato rilevato nella build messages.android_20251121_00_RC01.phone_samsung_openbeta_dynamic e sta già raggiungendo i device Samsung iscritti ai programmi Samsung Open Beta. L’espansione ad altri dispositivi Android dovrebbe seguire nelle prossime settimane, in base ai feedback dei tester beta che stanno già testando la funzionalità.

Per chi gestisce numeri personali e professionali sullo stesso telefono i vantaggi sono davvero concreti e misurabili: meno passaggi significa meno frizione nelle risposte veloci e minore rischio di sbagliare destinatario con conseguenze potenzialmente serie. Tuttavia, alcuni power user sottolineano che la soluzione rimane comunque un compromesso rispetto alle aspettative. L’ideale, secondo molti, sarebbe un controllo istantaneo direttamente sulla compose bar, senza intermediari di alcun tipo.

Dal lato del design, la scelta di nascondere la funzione in un menu raggiungibile con tocco prolungato rappresenta il tentativo consapevole di mantenere pulita l’interfaccia utente senza sacrificare l’accessibilità complessiva. Il dibattito su quale sia il vero equilibrio tra essenzialità e comodità d’uso, però, resta acceso, soprattutto per funzioni che toccano le abitudini quotidiane degli utenti più esigenti.

In attesa della versione stabile, gli interessati possono iscriversi ai programmi beta ufficiali di Google per testare in anteprima questa e altre funzionalità. Molti sperano che futuri aggiornamenti offrano ancora più velocità: un toggle rapido nelle notifiche, una scorciatoia nella barra delle azioni veloci della conversazione, o il ritorno del selettore diretto sulla barra di composizione originale.