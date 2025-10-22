Aggiornamenti Samsung: cosa sta succedendo con One UI 8?

One UI 8, cioè la nuova interfaccia grafica basata su Android 16 per i telefoni e i tablet Samsung Galaxy, non è decisamente un aggiornamento fortunato: Samsung l’ha bloccato per moltissimi modelli e non dice nemmeno perché. Ciò lascia aperta un’ipotesi poco rassicurante: Samsung avrebbe interrotto la distribuzione dell’update perché ha scoperto una falla di sicurezza grave. E’ un’ipotesi senza conferme ufficiali, ma è anche l’ipotesi al momento più credibile.

Che succede alla One UI 8

La One UI 8 ha debuttato sui i nuovi telefoni Galaxy S25, a partire dal 18 settembre 2025, per poi arrivare gradualmente su altri modelli Samsung Galaxy, come le serie Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, e i modelli Galaxy Z Fold6 e Flip6, oltre ad alcuni modelli Galaxy M non in vendita in Italia.

Al momento l’aggiornamento è stato bloccato su Galaxy M53, Galaxy S24 e Galaxy S23. Dopo una pausa iniziale è stato di nuovo sbloccato su Galaxy S22 e Galaxy Fold SE. Secondo il leaker indiano Akhilesh Kumar, poi, i file dell’aggiornameno One UI 8 per la linea Galaxy S23 sarebbero addirittura stati rimossi dai server di Samsung. La stessa sorte era toccata ai file dell’aggiornamento per i Galaxy S24, ma solo quelli venduti in Corea del Sud, il 17 ottobre.

Perché Samsung blocca l’aggiornamento

La cosa più strana di questa vicenda è che, tra gli utenti che hanno già installato la One UI 8, non sono emerse particolari criticità. Non si segnalano grossi bug evidenti, non ci sono funzioni che non funzionano più, al massimo c’è qualche segnalazione di cali della durata della batteria, ma non si tratta di un problema diffuso.

Ma, allora, perché Samsung ha bloccato la distribuzione della nuova interfaccia? La casa di Suwon non lo dice, alimentando le ipotesi più disparate. Come già accennato, però, la teoria più credibile è che sia stato scoperto un grave bug di sicurezza in One UI 8, che ha spinto Samsung a bloccare il rilascio dell’update.

Samsung, in questa ipotesi, starebbe tenendo la bocca ben cucita per evitare di condividere informazioni che gli hacker potrebbero usare per scovare il bug e sfruttarlo sui telefoni sui quali la One UI 8 è stata già installata.