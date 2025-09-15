Samsung ridefinisce ancora una volta i confini dell’esperienza mobile, introducendo One UI 8, una piattaforma che pone intelligenza artificiale, sicurezza e personalizzazione al centro dell’ecosistema Galaxy. L’obiettivo? Democratizzare l’AI e offrire un’interfaccia che anticipa i bisogni dell’utente, rendendo ogni interazione più intuitiva, sicura e personalizzata.

La nuova versione, già disponibile sulla serie Galaxy S25 e destinata a estendersi su molti altri dispositivi entro la fine dell’anno, rappresenta una svolta per tutti gli utenti che cercano innovazione senza compromessi. One UI 8 non si limita a rinnovare l’aspetto grafico: introduce una suite di strumenti intelligenti che rivoluzionano il modo di vivere il proprio smartphone, grazie a un sistema di suggerimenti contestuali avanzati.

Le principali novità di One UI 8

Tra le novità di spicco, spiccano le funzioni Now Bar e Now Brief: due strumenti che, sfruttando l’intelligenza artificiale, offrono notifiche proattive, promemoria intelligenti e suggerimenti personalizzati su contenuti multimediali, attività e comunicazioni. Queste funzioni sono progettate per apprendere dalle abitudini dell’utente, anticipando le sue esigenze e ottimizzando la produttività quotidiana.

La sicurezza, da sempre punto di forza di Samsung, viene ulteriormente rafforzata con l’introduzione di Knox Enhanced Encrypted Protection. Questo nuovo framework garantisce ambienti di archiviazione cifrati per ogni applicazione, proteggendo i dati sensibili da accessi non autorizzati. Ma la protezione si estende a tutto l’ecosistema, grazie a Knox Matrix, che offre una gestione centralizzata e sicura di tutti i dispositivi connessi, creando una barriera digitale contro le minacce emergenti.

L’innovazione prosegue con la tecnologia Wi-Fi sicuro, che adotta la crittografia post-quantistica per garantire comunicazioni inviolabili anche sulle reti pubbliche. Questa soluzione, unica nel panorama mobile, tutela la privacy dell’utente e offre una tranquillità senza precedenti nell’utilizzo quotidiano di reti wireless.

Il cuore pulsante di One UI 8 è l’integrazione di un’intelligenza artificiale multimodale, capace di interpretare simultaneamente input visivi, sonori e contestuali. La funzione Gemini Live consente conversazioni naturali con l’assistente AI, facilitando l’accesso a informazioni, suggerimenti e azioni rapide in tempo reale. Inoltre, la tecnologia “Cerchia e Cerca con Google” trasforma ogni elemento visualizzato sullo schermo in un’opportunità di approfondimento istantaneo, elevando l’interazione a nuovi livelli di efficienza.

L’attenzione di Samsung per la versatilità si riflette nell’ottimizzazione dell’interfaccia per ogni tipologia di dispositivo, dai pieghevoli ai tablet. Strumenti come Assistente al disegno e Assistente alla scrittura permettono di creare e modificare contenuti direttamente sul dispositivo, sfruttando le potenzialità dell’AI per ottenere risultati professionali senza la necessità di app esterne. Regola audio migliora la fruizione multimediale eliminando i rumori di fondo, offrendo un’esperienza sonora immersiva in ogni contesto.

La personalizzazione raggiunge nuovi traguardi con funzioni come FlexWindow e wallpaper intelligenti per i dispositivi pieghevoli, mentre gli orologi dinamici si adattano automaticamente alle immagini scelte dall’utente, rendendo ogni dispositivo unico e riflettendo lo stile personale di chi lo utilizza.

Per chi fa della comunicazione e della produttività una priorità, One UI 8 introduce soluzioni all’avanguardia: Sottotitoli in chiamata trascrive in tempo reale le conversazioni telefoniche, garantendo accessibilità e inclusione, mentre Interprete consente traduzioni istantanee durante le conversazioni, abbattendo le barriere linguistiche e facilitando la collaborazione internazionale.

Sul fronte della creatività, Studio ritratti offre la possibilità di trasformare non solo i ritratti delle persone, ma anche quelli degli animali domestici, in opere d’arte digitali di livello professionale, grazie all’elaborazione avanzata delle immagini.