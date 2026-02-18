Google migliora la visibilità dei link nelle risposte fornite dall'AI

Nel panorama digitale attuale, il rapporto tra innovazione tecnologica e sostenibilità dell’informazione è sempre più complesso.

L’introduzione di nuove funzionalità da parte di Google nelle sue risposte generate dall’Intelligenza Artificiale ha riacceso il dibattito su come conciliare trasparenza, tutela delle fonti e tutela del traffico web degli editori. I dati sono chiari: quando è presente una sintesi AI, solo l’8% degli utenti clicca per approfondire, contro il 15% in assenza di questa funzione, e appena l’1% delle visite si traduce in accessi alle pagine originali.

Questi numeri evidenziano una trasformazione radicale nell’esperienza di ricerca e nelle abitudini di navigazione, con conseguenze tangibili per tutto l’ecosistema dell’informazione online.

A partire da oggi, chi utilizza AI Overviews e la modalità AI Mode su desktop noterà una rinnovata attenzione all’evidenziazione delle fonti: passando il mouse sulle citazioni, compaiono pop-up informativi con link diretti, descrizioni testuali e anteprime visive delle pagine di riferimento.

Questa soluzione, illustrata da Robby Stein, vicepresidente Search di Google, mira a rendere i rimandi «più descrittivi e prominenti», facilitando la comprensione dei contenuti prima ancora di accedere ai siti originali. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la fiducia degli utenti, offrendo un’esperienza di ricerca più ricca e consapevole sia su desktop che su mobile.

Il paradosso delle citazioni: link visibili, traffico che non decolla

Nonostante l’incremento della visibilità delle fonti, la questione centrale resta invariata: la presenza di una sintesi AI esaustiva spesso soddisfa completamente il bisogno informativo dell’utente, riducendo drasticamente la propensione a visitare i siti degli editori.

Le analisi condotte dal Pew Research Center confermano che la comodità di ricevere risposte rapide e complete direttamente sulla pagina di ricerca penalizza i modelli di business basati su pubblicità e abbonamenti.

In altre parole, il semplice inserimento di link e citazioni non basta a invertire la tendenza: il traffico web diretto ai siti di origine resta marginale, sollevando interrogativi sulla sostenibilità economica del giornalismo digitale.

L’Unione Europea tra indagini e regolamentazione

In questo scenario, l’attenzione dei regolatori europei si fa sempre più stringente. L’Unione Europea ha avviato indagini specifiche per valutare se le funzioni di AI Mode implementate da Google possano configurarsi come pratiche anticoncorrenziali, soprattutto in relazione all’utilizzo di contenuti editoriali senza un adeguato riconoscimento economico.

Di fronte a queste pressioni, l’azienda ha annunciato la possibilità di introdurre meccanismi di opt-out per gli editori e di aumentare il numero di collegamenti alle fonti nelle risposte generate dall’AI. Tuttavia, resta da capire se queste misure saranno sufficienti a rassicurare sia le autorità che gli operatori del settore.

Una partita a tre tra Google, editori e utenti

Il confronto si articola su tre fronti distinti ma interconnessi. Da un lato, Google difende la propria strategia, sottolineando come la maggiore chiarezza dei riferimenti alle fonti rappresenti un equilibrio virtuoso tra facilità d’uso e attribuzione del merito informativo.

Dall’altro, gli editori lamentano che i soli link non bastano a compensare la perdita di traffico web e chiedono una maggiore trasparenza sugli algoritmi e nuovi modelli di remunerazione. Nel mezzo, gli utenti si dividono tra l’apprezzamento per la rapidità delle risposte e il timore che la sintesi AI possa sacrificare la qualità e la completezza dell’informazione: un contesto più ricco e trasparente potrebbe, in prospettiva, incentivare una verifica diretta delle notizie sulle pagine originali.