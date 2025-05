Un sostanziale cambiamento è in arrivo per l’interfaccia utente di Gemini, l’assistente AI di Google.

Il colosso di Mountain View ha deciso di riprogettare completamente il design per adattarlo ai tablet e ai dispositivi foldable, abbandonando il layout pensato per i classici display degli smartphone. Questo cambiamento rappresenta una risposta diretta alle richieste degli utenti che hanno spesso criticato lo spreco di spazio nell’interfaccia attuale.

La nuova versione di Gemini è stata individuata nell’analisi del codice beta 16.20.48.sa.arm64 dell’app Google e introduce un menu laterale collassabile, un elemento che richiama la versione web del servizio. Questa modifica non è solo estetica, ma anche altamente funzionale, offrendo agli utenti un accesso più rapido alle conversazioni precedenti e alle funzionalità principali. Il menu, infatti, può essere ridotto a icona con un semplice tocco, massimizzando così l’area dedicata ai contenuti testuali.

Google punta sui possessori di tablet e foldable

Con questa ottimizzazione, Google mira a migliorare l’esperienza utente, in particolare per una nicchia di utenza che risulta in forte crescita nel mercato tecnologico. L’interfaccia riprogettata non solo promette di essere più intuitiva, ma si adatta perfettamente alle esigenze di un ecosistema di dispositivi sempre più diversificato e sofisticato.

La crescente popolarità dei dispositivi foldable ha spinto Google a ripensare il design di Gemini per sfruttare al meglio le potenzialità offerte da questi schermi innovativi. Con l’aumento della concorrenza in questo settore, l’azienda sta investendo per garantire che i suoi servizi siano non solo competitivi, ma anche all’avanguardia in termini di usabilità e funzionalità. Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione perfetta tra tecnologia e user experience.

Sebbene la tempistica per il rilascio ufficiale della nuova interfaccia rimanga incerta, è probabile che il lancio coincida con un importante aggiornamento dell’app o con un evento di presentazione. Google non ha ancora fornito dettagli ufficiali, ma le aspettative sono alte, considerando l’impatto che questa modifica potrebbe avere sull’utilizzo di Gemini su dispositivi con schermi ampi.