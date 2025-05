Con uno spessore di appena 8 millimetri e una batteria da 5950 mAh, il nuovo Honor Magic V5 si prepara a dare la scossa al già frizzante mercato dei foldable.

L’azienda cinese punta a ridefinire gli standard dei dispositivi foldable più sottili, combinando un design ultraleggero con prestazioni comunque elevate. Il lancio del Magic V5, come lasciato intendere da Li Kun di Honor, è previsto entro prima metà dell’anno, con un debutto iniziale sul mercato cinese, con la distribuzione globale dovrebbe avvenire poco dopo.

Questo pieghevole punta a superare il record attuale detenuto dall’Oppo Find N5, con uno spessore di 8,93 millimetri. Come già detto, Honor sembra pronta a scendere sotto questa soglia, migliorando il già notevole design del precedente Magic V3, che è spesso 9,2 millimetri.

Honor Magic V5 sarà ultra sottile ma potente

Oltre al design innovativo, il comparto energetico del dispositivo non è da meno. La batteria da 5950 mAh rappresenta un notevole passo avanti rispetto ai 5150 mAh del modello precedente, dimostrando che è possibile combinare un’autonomia superiore con una struttura più sottile. Questa capacità energetica è particolarmente rilevante per chi cerca un dispositivo affidabile per un uso intensivo quotidiano.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Magic V5 sarà equipaggiato con il nuovissimo Snapdragon 8 Elite, il processore di punta di Qualcomm. Questo chipset garantisce funzionalità avanzate, tra cui la messaggistica satellitare BeiDou, che posiziona il dispositivo tra i leader tecnologici del settore. La configurazione del Magic V5 lo pone in diretta competizione con i futuri Samsung Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, che arriveranno sul mercato a luglio con uno spessore stimato di 8,9 millimetri. Il tutto, senza dimenticare che il mercato è in attesa del misterioso iPhone Fold.

Di certo, la nicchia degli smartphone ultra sottile sembra più viva che mai con un mercato ricco di prodotti caratterizzati non solo da misure impressionanti, ma anche da specifiche tecniche di tutto rispetto.