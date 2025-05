Samsung si prepara a rivoluzionare il mercato degli smartphone pieghevoli con l’arrivo dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, attesi per la prossima estate. Questi dispositivi promettono miglioramenti significativi in termini di autonomia e velocità di ricarica, confermando l’impegno dell’azienda coreana nell’innovazione tecnologica.

Le recenti certificazioni UL Demko e BIS hanno fornito dettagli interessanti sulle batterie degli smartphone pieghevoli di prossima generazione. Galaxy Z Fold 7, caratterizzato dal design a libro, manterrà una capacità totale di 4.272mAh, suddivisa in due unità da 2.126mAh e 2.146mAh. Nonostante un lieve decremento di 1mAh rispetto al modello precedente, per scopi di marketing Samsung potrebbe continuare a dichiarare una capacità tipica di 4.400mAh.

Il vero salto di qualità riguarda Galaxy Z Flip 7, il dispositivo a conchiglia che vedrà un incremento significativo nella capacità della batteria. Identificate dai codici EB-BF766ABE e EB-BF767ABE, le batterie del Flip 7 raggiungeranno una capacità totale di 4.174mAh, rispetto ai 3.887mAh del modello attuale. Questo miglioramento sarà probabilmente pubblicizzato come una capacità tipica di 4.300mAh, offrendo agli utenti una maggiore autonomia.

Z Fold 7 e Z Flip 7, autonomia e ricarica wireless 25W in arrivo

Un altro aspetto innovativo è rappresentato dalla ricarica wireless 25W, disponibile su entrambi i modelli. Questo rappresenta un notevole passo avanti rispetto ai 15W delle versioni precedenti, garantendo tempi di ricarica più rapidi. Tuttavia, la ricarica via cavo rimarrà invariata a 25W, una scelta conservativa rispetto ad altri dispositivi Samsung che supportano fino a 45W.

Entrambi i dispositivi saranno equipaggiati con il nuovo processore Snapdragon 8 Elite SoC, che garantirà prestazioni elevate e una gestione ottimale delle risorse energetiche. Inoltre, la dotazione hardware includerà almeno 12GB di RAM, offrendo agli utenti un’esperienza fluida e performante in ogni tipo di utilizzo.

L’evento di lancio Galaxy Unpacked, previsto per luglio 2025 a New York, sarà l’occasione per svelare ufficialmente tutte le caratteristiche di questi nuovi dispositivi. Con queste innovazioni, Samsung punta a consolidare la sua posizione di leader nel mercato degli smartphone pieghevoli, un segmento in continua espansione.