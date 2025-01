Samsung Galaxy S25: ufficiale l'evento Unpacked 2025, data e ora

C’è una grande attesa per quanto riguarda la data di presentazione ufficiale della nuova gamma Galaxy S25 di Samsung e a quanto pare è stata finalmente spazzata via. È arrivato l’annuncio: l’evento Unpacked 2025 si terrà il prossimo 22 gennaio 2025, con la presentazione che vedrà protagonisti i nuovi smartphone della casa sudcoreana ma non solo. Saranno diverse le novità che andranno ad influire sull’intelligenza artificiale, con Samsung che promette un netto passo avanti nell’esperienza utente. Oltre tutto questo, le tecnologie diventeranno ancora più all’avanguardia e la connessione con il pubblico sarà massima.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming a livello globale, consentendo a tutti gli appassionati di scoprire in tempo reale le innovazioni che caratterizzeranno la nuova gamma Galaxy.

AI al centro di tutto: i Samsung Galaxy S25 saranno super smart

Samsung ha già anticipato che la protagonista assoluta del lancio sarà la nuova generazione di AI mobile, progettata per rendere l’uso quotidiano dello smartphone più semplice, personalizzato e fluido. L’obiettivo dichiarato è quello di alzare l’asticella dell’esperienza AI su dispositivi mobili, con funzioni avanzate per ottimizzare le attività quotidiane.

Si parla di strumenti più intelligenti e di un’interazione con il dispositivo ancora più naturale, anche se i dettagli precisi sulle funzionalità verranno svelati durante l’evento.

Cosa aspettarsi dai nuovi Galaxy S25

Secondo quanto riportato, i nuovi smartphone della gamma Samsung Galaxy S25 dovrebbero mostrare diversi cambiamenti. Sul piano estetico, i bordi dovrebbero essere piatti ma molto più comodi da impugnare, indiscrezione che va avanti ormai da diversi mesi.

Dal punto di vista delle prestazioni, tutti i modelli della serie S25 dovrebbero essere alimentati dal nuovo processore Snapdragon 8 Elite, che promette maggiore efficienza e potenza.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le varianti S25 e S25+ dovrebbero mantenere configurazioni simili a quelle del Galaxy S24, mentre il modello S25 Ultra potrebbe ricevere un importante aggiornamento con una fotocamera ultrawide da 50 MP e capacità di zoom variabile.

Per quanto riguarda invece le batterie, non dovrebbero esserci grandi cambiamenti, almeno stando a quanto riferito dalle fonti più attendibili.

A che ora si terrà l’evento in Italia

La sede scelta da Samsung è quella di San Jose, in California. L’inizio è previsto per le 10 del mattino, ora locale il 22 gennaio 2025. Ciò significa che in Italia bisognerà attendere le ore 19:00 dello stesso giorno. Per chi desidera essere tra i primi ad acquistare il nuovo dispositivo, Samsung ha già attivato un sistema di prenotazione anticipata che durerà fino al giorno dell’evento.

Chi effettua la prenotazione potrà ricevere:

Un credito di 50$ da utilizzare sull’acquisto del Galaxy S25;

da utilizzare sull’acquisto del Galaxy S25; La possibilità di vincere una gift card da 5.000$ ;

; Fino a 900$ di sconto con un dispositivo idoneo in permuta;

con un dispositivo idoneo in permuta; Un ulteriore credito istantaneo di 300$.

Con il debutto del Galaxy S25 e le promesse di un’esperienza AI avanzata, Samsung si prepara a un evento che potrebbe ridefinire il panorama degli smartphone. L’attesa è alta, soprattutto per scoprire come la nuova tecnologia supererà le già eccellenti prestazioni del Galaxy S24 Ultra.

L’appuntamento è fissato per il 22 gennaio: un evento da non perdere per gli appassionati di tecnologia mobile.