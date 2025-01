Samsung Galaxy S25 Ultra: questi in foto sono i veri colori in arrivo

Si avvicina sempre di più l’evento di Samsung dove l’azienda presenterà la sua nuova gamma di smartphone. I prossimi Galaxy S25 Ultra avranno diverse caratteristiche interessanti e arriveranno presumibilmente in quattro colorazioni. Proprio riguardo alle tonalità, sembra che quelle pubblicate alcuni giorni fa siano errate; è stata pubblicata sul web una nuova immagine che ritrarrebbe invece i colori giusti.

Samsung Galaxy S25 Ultra: ora i colori sono quelli giusti

Dopo che una serie di immagini in formato render sono state pubblicate sul web, è arrivata la smentita. Un noto leaker, estremamente affidabile per quanto riguarda le indiscrezioni su Samsung, ha riferito che quelle colorazioni erano sbagliate.

Più precisamente le puntualizzazioni in questione hanno riguardato il colore Titanium Silver Blue. Questo era stato raffigurato come un blu scuro, aspetto errato secondo la fonte. La vera tonalità è descritta come un azzurro chiaro con sfumature grigie. In seguito a queste osservazioni, Technizo Concept ha aggiornato i render per offrire una rappresentazione più fedele dei colori del Galaxy S25 Ultra. Tutto effettivamente sembra molto più realistico rispetto a quanto visto in precedenza.

Oltre ai quattro colori standard, Samsung offrirà tre tonalità esclusive per il proprio store: Titanium WhiteSilver, Titanium Black, e Titanium Gray. Tutti i colori quindi sono basati sul titanio, materiale premium che favorisce anche un peso più esiguo.

Dal punto di vista tecnico, i leak più recenti indicano che il Galaxy S25 Ultra sarà dotato di diverse chicche dal punto di vista tecnico. Ecco la possibile scheda hardware: