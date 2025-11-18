Google Nano Banana entra in Samsung Now Brief

Samsung ha rilasciato un aggiornamento per Galaxy AI, introducendo una nuova e significativa funzionalità all’interno di Now Brief, una delle più importanti funzioni di intelligenza artificiale presenti sugli smartphone Samsung Galaxy.

Grazie a questo aggiornamento, Samsung sta integrando la generazione di immagini tramite Nano Banana, il modello di editing sviluppato da Google, direttamente in una card dedicata all’interno di Now Brief.

Cosa può fare Nano Banana in Now Brief

Now Brief è descritto come il “raccoglitore” software dei Galaxy, un servizio che riepiloga in breve i fatti e le attività della giornata. In sostanza, Now Brief genera il suo riepilogo giornaliero “Memories” (ricordi) al termine di ogni giornata.

Nano Banana è l’intelligenza artificiale di Google, piccola ma sorprendentemente potente, specializzata nell’editing di immagini. Questo modello AI, che è in realtà il Gemini 2.5 Flash Image di Google, è specializzato nella creazione di immagini particolarmente efficaci e realistiche.

Con l’ultima integrazione in Now Brief, Nano Banana offre la creazione di immagini AI in modo automatizzato. Sebbene Nano Banana sia già disponibile per gli utenti Galaxy tramite l’app Gemini, l’aggiornamento rende il processo più immediato.

Tra le cose che Nano Banana può fare dentro Now Brief ci sono:

Selezione automatica di una foto casuale, come un selfie o una foto frontale, dalla galleria del telefono. L’immagine può ritrarre persone o animali domestici Proposta di modifica: Now Brief include una scheda di generazione di immagini Nano Banana che propone una serie di prompt predefiniti Elaborazione AI: quando l’utente tocca uno dei prompt suggeriti, l’app Gemini si apre, carica la foto sui server di Google e completa l’elaborazione. L’AI si occupa del resto, che si tratti di cambiare lo sfondo, regolare l’atmosfera, o ricreare completamente la scena. Non appena Gemini termina la trasformazione, l’immagine modificata dall’AI viene visualizzata e può essere immediatamente salvata, copiata o condivisa.

È importante notare che la filosofia d’uso di Now Brief non consente di personalizzare il prompt scrivendone uno proprio: l’utente può solo scegliere tra i suggerimenti.

Chi può usare Nano Banana in Now Brief

Questa nuova funzionalità è disponibile per gli smartphone e tablet Samsung che supportano Galaxy AI e, specificamente, Now Brief. Per abilitare l’integrazione di Nano Banana, l’utente deve assicurarsi di avere l’ultima versione dell’app Personal Data Intelligence, aggiornabile tramite il Galaxy Store.

Dopo l’aggiornamento, l’opzione non è attiva di default. Gli utenti devono abilitarla manualmente seguendo questi passaggi nelle impostazioni di Now Brief:

Accedere alle impostazioni di Now Brief Toccare la sezione “Contenuti da includere” Attivare l’opzione “Creazione immagini Nano Banana”

Una volta attivata, il telefono selezionerà automaticamente un’immagine casuale dalla galleria alla fine di ogni giornata, nello stesso momento in cui Now Brief genera il suo riepilogo quotidiano.