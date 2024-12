Google offre 50 dollari a chi convince un amico ad acquistare un Pixel

Riprendendo un’idea già presentata in passato, Google ha annunciato il lancio del suo programma Pixel Referral Rewards.

Questa astuta strategia di affiliation marketing, attiva solo sul territorio statunitense, permette ai clienti della compagnia di ottenere un credito di 50 dollari su Google Store se riescono a convincere un conoscente ad acquistare uno smartphone Pixel.

Non solo: chi riesce a “vendere” un dispositivo ottiene anche uno sconto del 10% sull’acquisto del suo prossimo telefono prodotto da Google. A livello pratico, Pixel Referral Rewards permette agli utenti di guadagnare fino a 500 dollari semplicemente pubblicizzando gli smartphone prodotti dalla compagnia.

Come spiegato da Google, una volta effettuata la vendita il credito viene assegnato all’affiliato entro 30 giorni. La somma può essere poi spesa sullo store, anche in combinazione con altre promozioni, sebbene non in occasioni speciali come il Black Friday e altre iniziative simili.

Con Pixel Referral Rewards Google intende spingere la vendita di Pixel nel mercato USA

Come già annunciato, questa iniziativa non è una novità assoluta per il colosso di Mountain View.

Nel 2022, Google ha già lanciato un programma per sfruttare le connessioni interpersonali dei clienti. L’idea di base era pressoché identica all’iniziativa attuale, sebbene più ricca. Nello specifico, sia l’affiliato che la persona da lui segnalata ricevevano 100 dollari di credito sul Google Store quando un Pixel veniva acquistato utilizzando l’apposito codice. Entrambe le iniziative, come già accennato, risultano comunque esclusive per il territorio americano e non accessibili dall’Europa.

L’attuale iniziativa, valida fino al 30 giugno 2025, dovrebbe fornire maggiore slancio a dispositivi come Pixel 9 e Pixel 9 Pro, smartphone già alquanto convincenti grazie alle tante funzioni legate all’Intelligenza Artificiale.

Tra le tante, per esempio, possiamo citare Creative Assistant, funzionalità utile per creare sticker sfruttando proprio le enormi potenzialità di questa tecnologia.