Google Pixel 9 consentirà di generare sticker con l'AI

L’intelligenza artificiale generativa è fondamentale al giorno d’oggi e viene implementata praticamente in ogni app e servizio che gli utenti usano. Anche Apple ha annunciato diverse novità per il suo prossimo sistema operativo iOS 18, tra cui alcune nuove emoji legate proprio all’AI. Per non essere da meno, Google sta lavorando su una funzionalità proprietaria che utilizza proprio l’intelligenza artificiale generativa per creare adesivi personalizzati e probabilmente anche emoji.

La nuova funzionalità potrebbe chiamarsi Creative Assistant e potrebbe debuttare sulla prossima serie Google Pixel 9 entro la fine dell’anno.

Google Pixel 9: la nuova serie smartphone potrà contare sull’AI per generare sticker

Sebbene la serie Pixel 9 non debutterà prima di ottobre, molti dettagli sui quattro dispositivi della gamma sono già trapelati sul web. Sono comparsi foto e rendering degli smartphone dal vivo e molto altro. Ciò di cui non si è visto molto, sono le informazioni relative al nuovo software che Google introdurrà sulla serie Pixel 9. A parte le voci sul nuovo assistente AI chiamato Pixie e una funzione Adaptive Touch, non si sa con certezza quali altre funzionalità intelligenti Google ha in programma di inserire sulla serie Pixel 9. Tra queste ci dovrebbe essere proprio Creative Assistant.

Questa funzione arriverà sotto forma di nuova app Android esclusiva per i Pixel. La nuova app Creative Assistant consentirà la generazione degli adesivi, con Markup, lo strumento di modifica delle immagini, che consentirà di accedervi. È possibile che questa funzionalità per gli adesivi possa essere integrata anche nell’app Google Foto, dato che integra già di per sé Markup.

Tornando alla serie Pixel 9, questa arriverà con a bordo il nuovo SoC Tensor G4 di nuova generazione di Google e con una versione più potente di Gemini Nano. Tornando all’applicazione utile per creare adesivi, le prime tracce sono state trovate nell’ultima beta di Android 15 rilasciata proprio ieri 18 giugno.