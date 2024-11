Google pensa ad abbandonare il progetto Pixel Tablet?

Google, così come tutti gli altri colossi tecnologici, ha un proprio “cimitero” con i progetti abbandonati: da Google+ fino a One Pass, senza dimenticare Nexus Player e tanti altri progetti fallimentari che dopo ottime premesse sono finiti nel dimenticatoio. Questa lunga lista, a quanto pare, potrebbe presto arricchirsi di un nome impensabile fino a poco tempo fa, ovvero Pixel Tablet.

Con la prima generazione di dispositivi e una seconda in arrivo molto probabilmente nel 2025, il progetto dovrebbe andare a chiudersi secondo gli esperti. A testimonianza di ciò, pare che Google stia già pensando a una ridistribuzione del personale impegnato e non vi sarebbe da sorprendersi se nel prossimo futuro si verificheranno dei licenziamenti.

Sebbene i Pixel Tablet siano dei dispositivi interessanti, a livello pratico non si sono rivelati un clamoroso successo. La causa del fallimento è che tale prodotto non riesce a distinguersi dal resto del settore, visto il prezzo non tra i più bassi e un display a 60 Hz che restituisce la sensazione di un tablet non all’avanguardia.

Addio a Pixel Tablet? La seconda generazione, in uscita nel 2025, potrebbe essere l’ultima della serie

Le basi solide e un’idea interessante non sembrano bastare: così come in passato, Google sembra aver intenzione di abbandonare il progetto senza impegnarsi per migliorarlo.

Al di là di ciò, Pixel Tablet 2 è un dispositivo ormai troppo avanti nello sviluppo per un abbandono. Ciò lascia presumere che il modello sarà comunque presentato e commercializzato, sebbene con diversi dubbi per quanto riguarda le tempistiche riguardo la copertura del supporto.

Giusto qualche giorno fa si è parlato di come le potenziali generazioni future di Pixel Tablet avrebbero potuto contare su un sistema operativo frutto della fusione tra ChromeOS e Android.