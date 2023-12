Google Pixel 7 IMPERDIBILE con lo sconto Amazon di oltre 150€

Tra i migliori smartphone Android attualmente in circolazione c’è sicuramente il Google Pixel 7. Lo smartphone del gigante di Mountain View è formidabile sotto tutti i punti di vista, a partire dal comparto fotografico tanto elogiato dagli esperti. Oggi il dispositivo da 6,3″ è scontato del 24% su Amazon e costa dunque solo 492,88€, spedizione compresa.

Affare Amazon: il Google Pixel 7 costa meno di 495€ con lo sconto immediato del 24%

Il Pixel 7 ha un design simile al predecessore, con un retro in vetro curvo e una cornice in metallo. Il display dello smartphone di Google è un OLED da 6,3 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel. Il display è fluido (refresh rate a 90Hz) e luminoso, e offre una buona esperienza visiva.

Il dispositivo è alimentato dal processore Google Tensor G2, un chip personalizzato progettato dal colosso statunitense. È un chip potente che offre prestazioni fluide e reattive, anche perché ben supportato da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione.

La punta di diamante è certamente il comparto fotografico. La fotocamera principale da 50 megapixel offre foto e video di alta qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. La ultra grandangolare da 12 megapixel è utile per catturare paesaggi o gruppi di persone. La fotocamera frontale da 11,1 megapixel è perfetta per scattare selfie o videochiamate.

Il Pixel 7 ha una batteria con una capacità di 4355 mAh e dura più di un giorno con un uso normale. In favore dell’autonomia c’è sicuramente il sistema operativo (Android 13), che offre una serie di ottimizzazioni e funzionalità realizzate ad hoc.

Ottima fotocamera, display da primo della classe, processore potente e affidabile e ottima autonomia: il Google Pixel 7 è lo smartphone Android da prendere, soprattutto oggi, che costa meno di 495 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.