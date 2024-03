Google Pixel 7a: la Festa di Amazon finisce con il BOTTO (-130€)

Tra poche ore terminerà la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, l’evento di shopping che sta regalando enormi gioie agli utenti che sono a caccia di affari. A proposito di affari, il Google Pixel 7a (con caricabatterie da 30W incluso) costa solo 379 euro anziché 509 euro, e la spedizione è a costo zero per tutti gli abbonati Prime.

Il Google Pixel 7a è lo smartphone Android di fascia media da acquistare oggi: lo sconto è attivo solo per poche ore

Il Google Pixel 7a ha un design con una cornice piatta e un retro in policarbonato. La scocca in alluminio riciclato e la resistenza ad acqua e polvere IP67, poi, garantiscono durata e affidabilità. Lo smartphone di Big G ha un display OLED da 6,1″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. I colori sono vividi e saturi, il contrasto è elevato e gli angoli di visione sono ampi.

Lo smartphone alimentato dal processore Google Tensor G2 e ha 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il chip restituisce prestazioni fluide e reattive in qualsiasi situazione, che si tratti di giocare, navigare sul web, guardare contenuti in streaming o utilizzare app di editing fotografico.

Come da tradizione, uno dei punti di forza è il comparto fotografico. Sul retro spicca la fotocamera principale da 64 megapixel con apertura f/1.8 e un sensore ultrawide da 13 MP con apertura f/2.2. La fotocamera anteriore invece è da 13 MP con apertura f/2.0. I colori sono accurati, i dettagli sono nitidi e il rumore è ben controllato, e poi c’è la possibilità di registrare video in 4K per risultati davvero straordinari.

Lato batteria, con una capacità di 4385 mAh e supporto alla ricarica rapida, il Pixel 7a arriva fino a sera senza particolari problemi. Ovviamente molto dipende dal tipo di utilizzo che si fa dello smartphone.