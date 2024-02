Google Pixel 7a a poco più di 400€: performance e foto DA URLO

I prodotti Apple sono spesso elogiati da stampa e utenti perché l’azienda di Cupertino si occupa sia del software che dell’hardware. Ecco, questo tipo di ragionamento andrebbe fatto anche con il Google Pixel 7a, uno smartphone Android che oggi costa poco più di 400€ (perché in offerta) e che rappresenta quanto l’ottimizzazione sia un pilastro anche negli uffici di Big G.

Esperienza Android completa e ottimizzata con il Google Pixel 7a: risparmia il 21% su Amazon

Giunto sul mercato nel corso di un ricco 2023, è il successore del Pixel 6a ed è il modello più economico della serie Pixel 7. Il Google Pixel 7a ha un design con una cornice piatta e un retro in policarbonato con una finitura opaca.

Lo smartphone di Big G ha un display OLED da 6,1″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. I colori sono vividi e saturi, il contrasto è elevato e gli angoli di visione sono ampi.

È alimentato dal processore Google Tensor G2 e ha 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Sul retro spicca la fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 e un sensore ultrawide da 12 MP con apertura f/2.2. La fotocamera anteriore invece è da 8 MP con apertura f/2.0. La fotocamera principale produce foto di alta qualità in condizioni di illuminazione diurna e scarsa luminosità. I colori sono accurati, i dettagli sono nitidi e il rumore è ben controllato. Il sensore ultrawide è invece utile per catturare più scene in una singola inquadratura.

Lato batteria, con una capacità di 4600 mAh e supporto alla ricarica rapida da 23 watt, il Pixel 7a arriva fino a sera senza particolari problemi. Ovviamente molto dipende dal tipo di utilizzo che si fa dello smartphone.

