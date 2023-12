Google Pixel 7a in promo al 21% su Amazon, sconto clamoroso

Il Google Pixel 7a torna in sconto su Amazon con le sue migliori specifiche e con 128 GB di memoria interna.

Il prodotto di BigG arriva in bianco e con un prezzo diminuito del 21%, tutto in favore di un costo totale di 399,90 € con due anni di garanzia.

Google Pixel 7a, le specifiche tecniche

Oggi non siamo al cospetto di un top di gamma, ma di un ottimo smartphone che sta stabilendo veri e propri record in termini di vendite. Il Google Pixel 7a è provvisto di specifiche davvero interessanti. Partendo dal punto forte, ovvero dal sistema a doppia fotocamera posteriore da 64 + 13 MP con OIS, c’è veramente poco da dire: permette di catturare immagini eccezionali anche in condizioni di luce scarsa. Inoltre gli utenti potranno correggere foto sfocate e rimuovere elementi di disturbo, garantendo risultati fotografici di alta qualità.

Il processore Google Tensor G2 rende il Pixel 7a molto più rapido rispetto alla versione precedente, ottimizzando anche efficienza e sicurezza. La qualità audio per le chiamate è stata nettamente migliorata così come la durata della batteria. Quest’ultima, con una capienza di ben 4385 mAh, arriva fino a fine giornata senza problemi.

Oltre a questo, ricordiamo che lo smartphone possiede uno schermo da 6,1″ in FHD+ di tipo OLED con Gorilla Glass 3 e 90 Hz di refresh rate. La memoria interna è da 128 GB.

Queste specifiche dovrebbero concedere agli utenti quel plus in più facendogli capire che si tratta dello smartphone perfetto per le loro esigenze. Il Google Pixel 7a è uno degli smartphone più acquistati del momento e oggi, con il 21% di sconto, costa solo 399,90 €. Gli anni di garanzia come sempre saranno due e la spedizione sarà veloce, entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.