Con lo sconto del 31% sul prezzo di listino (509 euro), il Google Pixel 7a è senza alcuna ombra di dubbio lo smartphone Android di fascia media da acquistare oggi. Solo 349 euro per un dispositivo con un’ottima fotocamera, un’autonomia eccellente e, più in generale, tutta la qualità garantita da un brand leader come Google. È importante precisare che si tratta di un’offerta a tempo, dunque destinata a terminare nel giro di poche ore (se non minuti).

Il Google Pixel 7a costa meno di 350€ ed è subito best buy

Esteticamente, Pixel 7a ha un look minimale e pulito che lo rende elegante e moderno. La scocca è a tinta unica e concede un po’ di spazio solo al modulo fotografico. Il display Full HD+ OLED da 6,1 pollici, con refresh rate a 90Hz, offre un’esperienza visiva fluida e immersiva, perfetta per la fruizione di contenuti multimediali e anche per il gaming.

Il motore del Pixel 7a è il chip proprietario Tensor G2, lo stesso che Big G ha inserito sotto la scocca dei fratelli maggiori. A detta dell’azienda, questo «rende Pixel 7a veloce, sicuro ed efficiente, con chiamate audio migliorate, batteria di lunga durata e foto e video straordinari».

Come da tradizione per i Pixel, anche in questo caso la fotocamera è uno dei punti di forza. Il Pixel 7a monta una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64 megapixel e un ultra-grandangolare da 13 megapixel. La qualità delle foto è eccellente, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie all’intelligenza artificiale di Google che ottimizza gli scatti in tempo reale. La fotocamera frontale è invece da 13 megapixel ed è perfetta per selfie e videochiamate.

La batteria da garantisce un’autonomia di tutto rispetto, che arriva tranquillamente a fine giornata anche con un uso intenso. La ricarica rapida da 18W permette di ricaricare rapidamente lo smartphone quando necessario, ed è previsto anche il supporto della ricarica wireless.