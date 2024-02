Google Pixel 8 al 17% in meno su Amazon + COUPON da 50€: CHE AFFARE!

Contemporaneamente alla offerta su OnePlus 10T 5G, su Amazon ha corso una promozione ottima su Google Pixel 8. L’ultimo smartphone top di gamma della Grande G, che ricordiamo essere giunto sul mercato assieme alla variante Pro nell’ottobre 2022, è ora disponibile scontato del 17% e con un coupon di 50 euro extra che abbassa ulteriormente il prezzo, toccando un nuovo minimo storico.

Scopri Google Pixel 8 e acquistalo subito su Amazon!

Il telefono Android per eccellenza si presenta sotto la scocca con il cuore Tensor G3 proprietario, caratterizzato dalla elevata efficienza energetica e dalla dotazione dell’intelligenza artificiale per gestire il comparto fotocamera e un kit di funzionalità esclusive di spicco, tra cui la cancellazione di rumori dai video per evidenziare maggiormente voci umane e suoni di interesse.

Il display Actua ad alta risoluzione da 6,2 pollici di Google Pixel 8 permette di vedere colori nitidi e vivaci, godendo al contempo di una fluidità elevata grazie al refresh rate fino a 120Hz. La batteria adattiva di Pixel garantisce anche oltre 24 ore di autonomia con uso normale; con il risparmio energetico “estremo”, invece, può toccare le 72 ore! Insomma, si tratta di uno smartphone potente, dai consumi ridotti e ricco di feature speciali che nessun altro smartphone Android oggi offre al pubblico!

Se lo vuoi provare con mano, su Amazon ora puoi limitarti a spendere 610,89 euro grazie allo sconto del 17% e al coupon da 50 euro da attivare nella pagina del prodotto. Attenzione però, poiché questo voucher aggiuntivo è disponibile solo fino al 19 febbraio! La consegna è gratuita e garantita in un giorno, mentre il pagamento puoi completarlo in 12 mensilità senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.